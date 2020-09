De wereld keert terug naar de klas - al is dat vaak virtueel

In veel landen zijn deze week na de zomer de scholen weer open gegaan. Soms betekent dit terug naar het klaslokaal, met of zonder mondkapje. Maar menig kind is vooralsnog veroordeeld tot een beeldscherm of bijles in de bibliotheek, omdat in het thuisland Covid-19 nog niet onder controle is. De verschillen tussen landen in beeld.