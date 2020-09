Tienerfilms: de grootse gevoelens van Generatie X

Geen twijfel mogelijk, in Été 85 van François Ozon zijn we in de iconische jaren tachtig beland. Bij de openingstitels klinkt ‘In Between Days’ van The Cure en al snel duikt het vertrouwde ‘eighties’-modebeeld op van hoogwater broeken, schoudervullingen en T-shirts met opgerolde mouwtjes. Ook de tekening van een alles verzengende puberliefde doet in zijn ernst denken aan het decennium waarin de tienerfilm volwassen werd. Want net als die films neemt Ozon adolescenten en hun groeipijnen hoogst serieus. Zowel in hun pathetiek – er wordt Verlaine geciteerd en geflirt met de dood – als in hun onvermogen hun grootse en intense gevoelens te relativeren.

De jaren tachtig staan al weer een tijdje in de belangstelling, getuige bijvoorbeeld de populariteit van de zich in die jaren afspelende Netflix-serie Stranger Things. Die serie is met veel nostalgie omgeven, maar wie in het grimmige tijdperk opgroeide, kijkt er doorgaans met gemengde gevoelens op terug. Want weemoed over je verloren jeugd is fijn, het kan niet verhullen dat de jaren tachtig een buitengewoon somber decennium waren.

De pubers die later gekenschetst werden als Generatie X groeiden op tijdens een diepe economische crisis. De uitzichten op een baan van deze ‘verloren generatie’ waren praktisch nihil en dat No Future-gevoel werd extra gevoed door de wapenwedloop van de Koude Oorlog waarin elke dag de laatste kon zijn. Een gevoel dat mooi verbeeld wordt in WarGames, waarin een computernerd op het nippertje Armageddon voorkomt.

Op school was het al net zomin veilig, daar woedde een toenemende klassenstrijd tussen arm en rijk, vaak uitgevochten met hulp van de statussymbolen van het roofkapitalisme als Lacoste-shirtjes en dure sportschoenen. Tieners hadden niet alleen weinig toekomst, ze moesten vaak ook een stabiel thuisfront ontberen.

Het aantal echtscheidingen nam in de jaren tachtig flink toe, met eenoudergezinnen en stiefvaders en/of -moeders als gevolg. Die trend is goed zichtbaar in de – veelal Amerikaanse – tienerfilm, waarin jongeren kampen met alcoholistische vaders (Rumble Fish, Lucas en Pretty in Pink), vervelende stiefouders (River’s Edge) en andere autoriteitsfiguren zoals leraren. Geen van allen sorteert enig effect, waardoor de tieners er alleen voorstaan en zelf (morele) beslissingen moeten maken. En dan zijn er natuurlijk de als vanouds opspelende hormonen, maar die zijn niet uniek voor de jaren tachtig.

Tienerzwangerschappen

Onder invloed van sociale ontwikkelingen en veranderingen in de filmkeuring, worden tienerfilms in de jaren tachtig een stuk explicieter. Er mag meer, zowel qua seks en bloot als in het laten zien van meer smerigheden in (tiener)horror of de gevolgen van overmatig alcohol- en drugsgebruik. Typische tienerproblemen als het vinden van je identiteit, je onbegrepen voelen en angst voor afwijzing, worden ondanks veel humor serieus genomen. Maar ook zaken als tienerzwangerschap en zelfmoord komen aan de orde. In films waaraan we rozige herinneringen hebben, zoals Dirty Dancing, speelt abortus een cruciale rol – net als eerder in Grease.

Jongeren hebben ook eerder seks, totdat medio jaren tachtig de angst voor aids oplaait. Toenemend conservatisme is het gevolg, ook dankzij conservatieve politici als Reagan, Thatcher en Lubbers. Specifiek voor de jaren tachtig is de opkomst van de yup: de modegevoelige, materialistisch ingestelde young urban professional, gedenkwaardig vastgelegd in Bright Lights, Big City met Michael J. Fox. Fox belichaamde in de jaren tachtig sowieso de yup, dankzij tv-serie Family Ties.

Er is nog een belangrijke trend waarneembaar. Begin jaren tachtig zijn er veel films over jongens die koste wat kost hun maagdelijkheid willen verliezen. Het is een ‘rite de passage’: pas daarna tellen ze mee en zijn ze volwassen. Denk aan Joel (Tom Cruise) in Risky Business en Pee Wee in Porky’s (in Nederland uitgebracht als Porky’s Pikante Pretpark). Het levert vrij ranzige films op die in de tweede helft van de jaren tachtig plaatsmaken voor kuisere films waarin liefde en romantiek belangrijker is dan seks, met Say Anything als een van de hoogtepunten.

Seks is sowieso verdacht in op jongeren gerichte horror als Friday the 13th en A Nightmare on Elm Street. Pubers die geen maagd meer zijn, worden als eerste geslachtofferd door respectievelijk Jason Voorhees en Freddy Krueger. Uitzondering is de zogenaamde ‘final girl’, het deugdzame meisje dat uiteindelijk afrekent met de monsterlijke mannen.

Blinde vlekken

Opvallend is dat in bijna al deze films jongens de hoofdrol spelen en meisjes gedegradeerd worden tot hun objecten van begeerte. Memorabele uitzonderingen zijn de films van John Hughes (als regisseur of scenarist), niet voor niets beschouwd als ‘koning van de tienerfilm’. Zo speelt Molly Ringwald sterke (hoofd)rollen in Pretty in Pink, Sixteen Candles en The Breakfast Club. In het door Amy Heckerling geregisseerde Fast Times at Ridgemont High is een belangrijke rol weggelegd voor het ontnuchterende verhaal van Stacy (Jennifer Jason Leigh), een meisje dat graag seks wil, zwanger wordt en vervolgens kiest voor een abortus.

Terugblikkend is er veel aan te merken op de tienerfilms uit de jaren tachtig. Zo zijn ze uitzonderlijk wit en vol raciale stereotypen, met Long Duk Dong in Sixteen Candles als dieptepunt, zitten er vrijwel geen openlijk homoseksuele personages in en zijn ze tamelijk seksistisch. Hierover schreef Molly Ringwald een mooi essay waarin ze in 2018, in het #metoo-tijdperk, met gemengde gevoelens terugblikt op de films die ze maakte met haar mentor John Hughes. Die vindt ze grotendeels nog sensitief over de groeipijnen van tieners maar ze beschuldigt hem ook van het hebben van een blinde vlek als het gaat om seksisme. Wat doet bijvoorbeeld die scène in The Breakfast Club waarin Bender onder het rokje gluurt van het door Ringwald gespeelde personage Claire?