Corona-epidemie verspreidt zich naar oosten van het land

De situatie rond de corona-epidemie lijkt de afgelopen weken nauwelijks te veranderen: het aantal nieuwe besmettingen blijft praktisch gelijk (het ligt al weken op ruim 3.500, het aantal ‘clusters’ (minimaal drie aan elkaar te linken besmettingen) is deze week exact gelijk aan dat van vorige week - namelijk 434 - en het aantal ziekenhuisopnames schommelt al een tijd en daalde deze week, van 111 vorige week naar 65.

Maar wie onder de oppervlakte kijkt, ziet de verschuivingen. Het virus woedde de afgelopen weken voornamelijk in de Randstad en West-Brabant, maar het is bezig met een verschuiving naar het oosten. Wie de kaart van het aantal coronabesmettingen bekijkt, ziet nog altijd de vier grote steden eruit springen, met name Amsterdam en Rotterdam. De situatie daar blijft min of meer hetzelfde; het aantal gevallen neemt niet meer toe maar neemt na een daling van vorige week ook nauwelijks af. Opvallender is dat nu ook delen van Utrecht, Oost-Brabant en Gelderland oplichten. In die regio’s nam het aantal besmettingen in wekenlang voorzichtig toe, maar in de afgelopen ging het een stuk sneller.

Toename regio’s Eindhoven, Utrecht, Gelderland

Aantal Covid-19 besmettingen per 100.000 inwoners



Neem Eindhoven, waar twee weken geleden nauwelijks een handvol besmettingen per dag werd gevonden. Afgelopen week groeide het aantal positieve tests stevig ten opzichte van de week ervoor, van 37 naar 62. Ook in andere plaatsen in de regio is een toename van nieuwe gevallen. De GGD-regio rond Eindhoven schiet er ook uit bij een andere graadmeter, namelijk het percentage tests met een positieve uitslag. Brabant Zuid-Oost, zoals de regio heet, behoort inmiddels met Amsterdam, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden tot de regio’s met het hoogste percentage positieve tests - tussen de 2,5 en 4,5.

Waar de toename vandaan komt, is onduidelijk. Er is geen sprake van een „gigantische uitbraak”, stelt een woordvoerder. „We zien een geleidelijke toename door de hele regio, het is niet in één plaats geconcentreerd. We zien clusters zoals die in het hele land worden gevonden, denk aan familiefeestjes en mensen die terugkomen van vakantie.”

In Utrecht en Gelderland is een soortgelijk beeld te zien: door de hele provincie neemt het aantal besmettingen geleidelijk toe. Het gaat niet om grote aantallen, maar de groei is er. Zoals in Montfoort, waar afgelopen week dertien nieuwe besmettingen werden gemeld. De week ervoor waren dat er twee. In Ermelo waren er wekenlang nauwelijks besmettingen gevonden, vanaf vorige week zijn het er elke dag wel een paar. Al die kleine stijgingen compenseren de afname van grotere brandhaarden, zoals in Bergen op Zoom - afgelopen week kwamen er acht meldingen bij het RIVM binnen, vorige week waren dat er nog 24.

Met medewerking van Erik van Gameren