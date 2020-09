Compromisloze seriemaker Michaela Coel sloeg één miljoen van Netflix af

‘Ze gaan ons zeker bestuderen als we eenmaal dood zijn en vergaan”, zegt Michaela Coel, „deze generatie aan wie het internet werd gegeven op hetzelfde moment dat ze zich leerden uitspreken en nadenken.”

De Ghanees-Britse schrijver en actrice Michaela Coel (Londen, 1987) vangt de tijdsgeest in een interview met The Guardian over I May Destroy You (HBO/ BBC). In deze hitserie speelt zij een Twitter-ster in Londen die tot schrijver uitgroeit. De serie werd bijzonder goed ontvangen. Volgens Vulture is het „de subliemst ongemakkelijke show van dit jaar”, The New York Times prijst Coel om de combinatie van „haar gave voor komedie en haar woeste intensiteit”.

Coel speelt niet alleen de hoofdrol, maar schreef, produceerde en regisseerde de serie, die deels gebaseerd is op haar eigen #metoo-ervaring. Daarmee sluit ze aan bij succesvolle seriemakers als Issa Rae en Phoebe Waller-Bridge, jonge vrouwen die een vaste voet tussen de deur hebben gekregen bij de grote streamingsdiensten en filmmaatschappijen, zonder concessies te doen aan de verhalen die ze willen vertellen.

In I May Destroy You maakt Coel duidelijk hoe de behoefte aan escapisme van hoofdpersoon Arabella zich verhoudt tot de rest van haar leven. De drie vrienden in de serie zijn verkleefd aan hun online beleving. Als er eens een ander scherm dan de smartphone aanstaat, stromen tv-beelden van klimaatverandering ongezien de ruimte in. Coel zei GQ Magazine hoe wonderbaarlijk het is dat de personages in de serie kunnen groeien in dit tijdperk waarin je altijd ‘aan’ staat.

De seriemaker, voluit heet ze Michaela Ewuraba Boakye-Collinson, debuteerde in 2015 met Chewing Gum, een sitcom die met felle kleuren van het scherm afspat. Het is de adaptatie van het sterk autobiografische toneelstuk waarmee ze afstudeerde aan de Guildhall toneelschool. De komedie speelt zich af in een flatwijk waar laatbloeier Tracey (Coel) zich losmaakt van haar streng-christelijke opvoeding en op zoek gaat naar seks.

Chewing Gum is een persiflage op het mini-universum achter de deuren van een sociale huurflat, met zijn allesbehalve verlegen bewoners. Coel is door haar Brits-Ghanese alleenstaande moeder, lid van de Pinkstergemeente, opgevoed in een vergelijkbare omgeving in Londen en schreef zelf het script, dat éénenveertig versies nodig had voor het zijn uiteindelijke vorm kreeg. De suggestie om een co-auteur te laten invliegen sloeg ze af. In The Guardian legde ze uit waarom: „Zelfs onbewust kan ook iemand met de beste intenties niks doen aan zijn of haar blik. Dat is cruciaal. Ik ben vastbesloten om meer zwarte vrouwen, vrouwen met kleur, en vrouwen uit de arbeidersklasse naar de writing room te brengen.”

Haar sterk fysieke spel in Chewing Gum werd beloond met twee Bafta’s voor beste komedie-actrice en voor doorgebroken talent. In de rollen die daarop volgden, liet ze meer gelaagdheid zien. In de serie Black Earth Rising speelde ze de uit Rwanda geadopteerde dochter van de hoofdaanklager van het Internationale Strafhof. Daarnaast speelde zij bijrollen in Black Mirror en Star Wars: The Last Jedi. Zelf waardeert ze de ruimte die ze zo krijgt om zich als actrice zo te ontwikkelen. Maar ze blinkt toch vooral uit in haar eigen, vernieuwende producties.

In 2017 bood Netflix haar één miljoen dollar voorschot voor I May Destroy You. Ze sloeg het af nadat duidelijk werd dat ze daarmee de serie uit handen zou geven en geen aandeel zou ontvangen van de winst. Bij Chewing Gum bemoeide ze zich met de productie van de kostuums tot aan de muziekkeuze, maar haar verzoek om ook als uitvoerend producent te worden aangesteld werd toen nog geweigerd. In Vulture zei ze: „Het productiekantoor voelde als een plek waar ik geen toegang toe had. (..) Je komt naar mijn trailer als jij iets nodig hebt, maar ik heb geen toegang tot jou.”

Coels compromisloze resulteerde bij I May Destroy You in een dramatische komedie die beklijft. Coel sloot geen compromissen in het brede scala aan thema’s dat ze opvoert, met een overwegend zwarte cast.

In de overweldigende Britse serie I May Destroy You doet Arabella nog één drankje met vrienden voordat ze zichzelf weer terug aan het werk zet achter haar laptop. De volgende ochtend vindt ze zichzelf terug achter het felle licht van haar beeldscherm, zonder enige herinneringen aan hoe ze thuis is beland. De ups en downs van drie vrienden van kleur staan centraal in deze serie van Michaela Coel. Trauma is een belangrijk element, maar de dynamiek van de serie laat zich niet onder één kopje vangen. Het laat ook zien hoesociale media het leven van drie twintigers volledig beheersen. Racisme, de werkdruk op jonge zelfstandigen zonder een vast inkomen, en de wel heel vluchtige omgang met de klimaatcrisis komen allemaal aan bod. Coel laat het loyale drietal vrienden niet vrij van gebreken. Dat de serie in haar veelzijdigheid niet aan intensiteit verliest maar grappig en aangrijpend blijft, is een knappe prestatie.

‘I May Destroy You’ is overweldigend

Serie I May Destroy You (HBO/ BBC) Comedy van Michaela Coel 12 afl van 30 min Ziggo Movies & Series ●●●●●