Charlie Kaufman schrijft roman én maakt nieuwe film

Charlie Kaufman heeft gelukkig zijn gevoel voor humor hervonden. In Antkind, het romandebuut van liefst 700 pagina’s van de gevierde scenarist, is op vrijwel elke pagina wel een geslaagde grap te vinden. Dat was in zijn filmwerk de laatste jaren wel anders. De roman komt vrijwel tegelijk uit met een nieuwe film van Kaufman, I’m Thinking of Ending Things, die vanaf 4 september te zien zal zijn op Netflix. De film is gebaseerd op een succesvolle thriller van de Canadese auteur Iain Reid, maar is onmiskenbaar een Kaufman-film.

Kaufman werd beroemd als scenarioschrijver van hoogst originele, onderhoudende films als Being John Malkovich (2001), dat zich afspeelt in het hoofd van de beroemde acteur, en Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), dat gaat over een stel dat na een stukgelopen relatie hun geheugen wil wissen. Die films, geregisseerd door respectievelijk Spike Jonze en Michael Gondry, waren grote successen. Maar sinds Kaufman erop staat dat hij zijn oorspronkelijke scenario’s uitsluitend nog zelf wil verfilmen heeft zijn werk een duistere wending genomen. Kaufman is zich er steeds meer tegen gaan verzetten dat films altijd onderhoudend en amusant moeten zijn. Hij heeft daar een behoorlijke prijs voor betaald.

Synecdoche, New York (2008), Kaufmans regiedebuut, maakt de monomanie en hypochondrie van theatermaker Caden Cotard (Philip Seymour Hoffman) akelig herkenbaar. Animatiefilm Anamolisa (2015) – met co-regisseur Duke Johnson – is een huiveringwekkende film over de eenzaamheid, vervreemding en mentale instorting van managementgoeroe Michael Stone. Dat Stone een pop is met duidelijk zichtbare naden en stiksels maakt zijn onttakeling extra vervreemdend.

Mierenkolonie

Het publiek voor zulke genadeloze confrontaties met het menselijk tekort is niet bijzonder groot. De studio’s achter zowel Synecdoche, New York als Anomalisa verloren miljoenen aan de films. Kaufman komt steeds moeilijker aan filmwerk; misschien zou zijn romandebuut er helemaal niet zijn gekomen als zijn filmcarrière niet zo moeizaam verloopt.

In Antkind gebruikt Kaufman nu een mierenkolonie als metafoor voor het menselijk bestaan. Hoofdpersoon B. Rosenberger Rosenberg is een 58-jarige filmcriticus die snakt naar status en erkenning; een „arrogante idioot” en als zodanig „de perfecte dwaas voor deze tijd”. Rosenbergs grote moment lijkt eindelijk te komen als hij stuit op het nog onbekende werk van de hoogbejaarde (119 jaar oud) Afro-Amerikaanse filmmaker Ingo Cutbirth; een film met een speeltijd van liefst drie volle maanden.

Helaas gaat de film al snel in vlammen op. De criticus is gedwongen middels hypnose de film uit zijn herinnering te reconstrueren. Maar uit de amechtige reconstructies komen steeds andere films tevoorschijn. Film en werkelijkheid vormen een onontwarbare kluwen. Ondertussen daalt ook de ene plaag na de andere neer op zijn hoofd. Hij kan geen open put passeren zonder erin te storten. De protagonist begint zich steeds wanhopiger af te vragen wie het zo op hem gemunt heeft.

Dat kan natuurlijk alleen Charlie Kaufman zijn, hij is de schrijver van het boek. Is Antkind dus vooral een voertuig voor Kaufman om zich te laven aan kinderachtige wraakfantasieën op elke recensent die ooit lelijk of neerbuigend over hem schreef?

Dat is Antkind óók. Sommige prominente filmcritici worden met name genoemd. A.O Scott van The New York Times is „helemaal niet zo dom voor een broodschrijver”. De Britse filmcriticus Mark Kermode blijkt de auteur te zijn van het essay ‘I, Mark Kermode, Am an Asshole’. Kermode was destijds niet te spreken over Synecdoche, New York. Maar in Antkind is natuurlijk ook de verteller aan het woord, die rancuneus naar collega’s kijkt met meer succes. Zo is er bij Kaufman altijd een dubbele bodem; meestal meerdere tegelijk.

Dubbelgangers

Wie kan bovendien zeggen na een persoonlijke krenking helemaal vrij te zijn van zulke kleinzielige wraakfantasieën? De moraal of boodschap van Antkind is dat we zulke egocentrische en beschamende kanten van onze persoonlijkheid moeten integreren in ons zelfbeeld – en niet de gemakkelijkere weg kiezen door onze negativiteit exclusief op anderen te projecteren. Vooral online is dat aan de orde van de dag.

B. Rosenberger Rosenberg – inclusief zijn twee dubbelgangers, die later in de roman opduiken – probeert ondertussen krampachtig te voldoen aan hedendaagse gevoeligheden rond identiteit; hij hanteert in zijn werk het gender-neutrale persoonlijk voornaamwoord ‘thon’ om te ontsnappen aan het binaire ‘he/she’. Hij wentelt zich in permanente zelfbeschuldigingen, vanwege de zware historische schuld die op hem rust als heteroseksuele witte man. Tegelijkertijd is hij in zijn dagelijkse beslommeringen een uitermate botte en agressieve figuur. Die twee aspecten komen nooit bij elkaar, omdat de filmcriticus alleen kan denken in absolute categorieën en hiërarchieën. Dat is een evidente tekortkoming in Kaufmans wereld – zowel verstandelijk als menselijk. ‘Onzekerheid’ en ‘compassie’ zijn volgens Kaufman de enige reddingsboeien die we hebben.

‘Meta-vertellingen’ à la Antkind vol postmoderne dubbele bodems zijn misschien de mode van gisteren. Maar voor Kaufman staat er wel degelijk veel op het spel. Hij moet vertrekken vanuit zijn eigen persoonlijke en subjectieve waarneming, want dat is het enige perspectief dat hij heeft. Dat geldt voor iedereen. We zijn allemaal gevangenen van onze subjectiviteit, van emoties en stemmingen die we niet echt kunnen sturen en die altijd voor iedereen net even anders zijn. Iedereen zit zo opgesloten in zijn hoofd. Daarom is er zoveel eenzaamheid.

Die opwekkende boodschap staat ook centraal in Kaufmans nieuwe film I’m Thinking of Ending Things. De film begint met een jong stel tijdens een lange autorit. Ze zijn nog maar kort bij elkaar, maar zij denkt er al over om het uit te maken. Tijdens een bezoek aan zijn ouders op een afgelegen boerderij beginnen verschillende tijdlagen in het verhaal door elkaar te lopen; we zien de ouders plotseling als hoogbejaarden; de moeder ligt ineens op haar sterfbed. Huidige en mogelijke levens raken verstrengeld. De jongeman kan zowel een toekomst als gevierd wetenschapper tegemoet zien als een lang leven als conciërge op zijn oude middelbare school. Bij Kaufman is niets stabiel. Dat is het enige wat niet verandert.

Charlie Kaufman: Antkind 4th Estate, 705 blz. 14 euro ●●●●● I’m Thinking of Ending Things Regie: Charlie Kaufman. Met: Jesse Plemons, Jessie Buckley. Te zien op Netflix vanaf 4 september ●●●●●

