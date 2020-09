Charlie Hebdo steekt nek weer uit

Wanneer deze woensdag het proces begint over de aanslag op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo, zal in de Parijse krantenkiosken tegelijk het nieuwste nummer liggen. Tout ça pour ça, dat allemaal om dít, schreeuwt de voorpagina.

‘Dat’ is natuurlijk de aanslag van 7 januari 2015, waarbij twaalf mensen, onder wie acht leden van de redactie van Charlie Hebdo, werden vermoord door moslimextremisten. ‘Dít’ zijn de twaalf tekeningen van de profeet Mohammed waarmee de Deense krant Jyllands-Posten in 2010 de woede van een deel van de islamitische wereld over zich afriep.

Om het begin van het proces te markeren, publiceert Charlie Hebdo opnieuw de twaalf cartoons op zijn voorpagina. Ze flankeren een tekening van de in 2015 vermoorde Chabu die op de cover van Charlie Hebdo van 8 februari 2006 stond, tevens het nummer waarin de Deense tekeningen werden afgedrukt. We zien een profeet Mohammed die vertwijfeld uitroept: „C’est dur d’être aimé par des cons” („Het is lastig om bemind te worden door eikels”).

Door de cartoons deze week te herpubliceren, herinnert de redactie van Charlie Hebdo aan het debat tussen 2010 en 2015 over de vrijheid van meningsuiting versus de gekwetste gevoelens van een geloofsgemeenschap én aan de dreigementen die de hoofdredacteur van Jyllands-Posten tot een ondergronds bestaan dwongen.

„Men heeft ons sinds januari 2015 vaak gevraagd om opnieuw spotprenten van Mohammed af te drukken”, schrijft de redactie in een commentaarstuk. „Wij hebben dat altijd geweigerd, niet omdat het niet mocht, maar omdat er een goeie reden moest zijn om het te doen, een gegronde reden die een bijdrage zou leveren aan het debat.”

#jesuischarlie

De start van het proces is zo’n reden, beargumenteert Charlie Hebdo. Meer zelfs: het is een plicht om de nieuwe generatie Fransen, die in 2006 te jong was om het debat bewust mee te maken, te herinneren aan wat uiteindelijk zou leiden tot de aanslag van 2015. „Deze tekeningen behoren nu toe aan de geschiedenis, en de geschiedenis mag niet herschreven worden of weggegomd.”

De herpublicatie voert ook terug naar 11 januari 2015, toen vijftig wereldleiders en 1,5 miljoen Fransen meeliepen in een protestbetoging in Parijs tegen het terrorisme.

Toen ‘was’ iedereen Charlie. Later dat jaar zouden tientallen schrijvers een bekroning van Charlie Hebdo door de schrijversvereniging PEN boycotten omwille van het vermeende racisme van Charlie Hebdo. Maar de hashtag #jesuischarlie bleef bestaan: hij werd bij elke volgende terreuraanslag aangepast aan de plaats in kwestie.

Het proces dat woensdag begint in Parijs gaat behalve over Charlie Hebdo ook over de executie van een politievrouw in Montrouge nabij Parijs de volgende dag, en de executie van vier joden tijdens een gijzelneming de dag daarna in een Parijse Hypercacher-supermarkt.

Tijdens het proces, dat 49 dagen zal duren, zijn de hoofdbeklaagden om evidente reden niet aanwezig. De broers Saïd en Chérif Kouachi, die de aanslag tegen Charlie Hebdo uitvoerden, werden diezelfde dag doodgeschoten in een drukkerij in Dammartin-en-Goële nabij Parijs waar ze hun toevlucht hadden genomen. Amédy Coulibaly werd doodgeschoten door de politie tijdens de bestorming van de Hypercacher.

Meer dan symbolisch proces

In hun plaats staan veertien personen terecht wegens het verlenen van hand-en-spandiensten aan de Kouachi’s en Coulibaly. De enige aanwezige hoofdverdachte is Ali Riza Polat, die ervan wordt beschuldigd dat hij de wapens heeft geleverd voor beide aanslagen. Ook Mohamed Belhoucine staat terecht als medeplichtige. Hij en zijn jongere broer Mehdi vertrokken daags voor de aanslagen naar Syrië, waar ze zich aansloten bij Islamitische Staat. Ze zijn daar vermoedelijk om het leven gekomen.

Wie ook op het appèl ontbreekt, is Hayat Boumeddienne. Ze was de geradicaliseerde vriendin van Coulibaly. Ze verdween in 2015 met de broers Belhoucine richting Syrië. Er zijn aanwijzingen dat Boumeddienne nog leeft.

In april heeft het Franse antiterrorismeparket een nieuw onderzoek geopend nadat een teruggekeerde jihadiste had getuigd dat ze Boumeddienne levend en wel had gezien in Al-Hol, het gigantische kamp in Noordoost-Syrië waar de meeste buitenlandse vrouwen en kinderen van IS zijn beland nadat het kalifaat begin 2019 militair werd verslagen.

Volgens de krant Le Monde leefde de nu 32-jarige Boumeddienne onder een valse naam in het kamp. Ze was hertrouwd en had meerdere kinderen. Eind 2019 zou ze geprofiteerd hebben van de Turkse invasie van Koerdisch gebied in Syrië om te ontsnappen uit Al-Hol. Sindsdien ontbreekt elk spoor van Boumeddienne.

Tijdens het proces zullen overlevenden van de aanslagen op Charlie Hebdo en de Hypercacher getuigen. Ook hebben bijna tweehonderd personen zich aangemeld als civiele partij.

„Dit is een belangrijke stap voor hen”, zeiden advocaten van de slachtoffers van Charlie Hebdo in de Franse pers. „Zij willen dat er recht wordt gesproken, zodat precies wordt vastgelegd wie wat heeft gedaan, ook al zijn zij die de trekker hebben overgehaald niet meer in leven.” Ook Patrick Klugman, advocaat voor de Hypercacher-slachtoffers, noemt het meer dan een symbolisch proces. „Zonder de beklaagden had Coulibaly niet kunnen doen wat hij heeft gedaan.”