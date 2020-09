Broekers: binnenkort vluchtelingen naar ‘Nederlandse’ opvang Griekenland

De eerste vluchtelingenkinderen die nu nog in overvolle kampen op Griekse eilanden verblijven kunnen vanaf eind deze maand terecht in een opvanglocatie op het vasteland, die door Nederland wordt gefinancierd. Dat heeft staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol (VVD) dinsdag gezegd, meldt de NOS.

Ook zal „spoedig” een tweede locatie openen, al is nog niet bekend wanneer precies. Griekenland had al in 2019 hulpgevraagd bij de andere EU-lidstaten om 2.500 minderjarige vluchtelingen over te nemen uit de overvolle kampen, waar de kinderen vaak onder mensonterende omstandigheden verblijven. De Europese Commissie herhaalde dit appèl later.

Geen kinderen opnemen

Nederland neemt in tegenstelling tot onder meer Duitsland geen kinderen op, maar zette wel in op het financieren van een opvang op het Griekse vasteland. Het kabinet meent dat de kinderen er meer aan hebben wanneer de situatie in Griekenland verbeterd wordt.

De toezegging komt een dag nadat een groep van bijna negenhonderd voorgangers van christelijke kerken het kabinet opriep om meer te doen voor deze vluchtelingenkinderen. In mei liet het kabinet al weten dat Nederland geld geeft voor een dergelijke opvangplek.