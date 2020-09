Mijn kleindochter stelde haar vader voor om oma een kaart te zenden. Oma kon immers vanwege de coronadreiging, niet mee op vakantie in Zeeland. Ze zocht zelfstandig haar weg in de strandbazaar en koos een kaart met ondergaande zon boven zee. Mijn zoon legde uit dat de tekst ‘Met innige deelneming’ oma niet zou opvrolijken. Die tweede keus werd een kaart met bloemen en de wens: ‘Van harte beterschap’. Mijn zoon moest er opnieuw aan te pas komen: oma was immers niet ziek. Op de kaart die ik in de bus vond had ze een lieve groet geschreven. Op de voorkant stond met grote letters gedrukt: ‘Oost West Thuis Best.’

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl