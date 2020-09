ACM: bijna geen ‘plofkip’ meer in de schappen

Nederlandse supermarkten hebben volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) meer duurzamer kippenvlees in hun assortiment dan ooit. Zogeheten ‘plofkip’, door de ACM gedefinieerd als ‘verse kip van een snelgroeiend ras’, wordt vrijwel nergens meer aangeboden. Dat schrijft de toezichthouder in een dinsdag gepubliceerd onderzoek.

Tussen 2014 en 2018 verdubbelde het aandeel kippenvlees dat een onafhankelijk keurmerk heeft. „Deze studie laat zien dat supermarkten en bedrijven goed in staat zijn geweest om zelfstandig over te schakelen naar diervriendelijker alternatieven voor de ‘plofkip’”, schrijven de onderzoekers. De ACM stelt dat het hanteren van keurmerken een grote rol heeft gespeeld in de omschakeling.

Vijf jaar geleden blokkeerde de ACM nog het initiatief ‘Kip van Morgen’, een reeks afspraken tussen producenten, leveranciers en winkeliers om het welzijn van kippen te verbeteren. Volgens de toezichthouder profiteerden zowel dieren als consumenten onvoldoende van de reeks afspraken. Na deze kritiek stopten producenten en winkels hun samenwerking.

Stichting Wakker Dier: voer één keurmerk in

Inmiddels is de situatie dus verbeterd, stelt de ACM, maar Stichting Wakker Dier stelt vraagtekens bij de verbeteringen. „Het is zo dat supermarkten zijn afgestapt van plofkip en grotendeels de kenmerken van de ‘Kip van Morgen’ had moeten zijn zelf hebben overgenomen”, zegt een woordvoerder telefonisch. „Die kip had een tussenstap moeten zijn, maar het lijkt nu dat winkels het als eindpunt zien”.

En daar is Wakker Dier niet blij mee. „Ook met deze kip is nog van alles mis qua dierenwelzijn”, zegt de woordvoerder. Wat bijdraagt aan de verwarring voor de consument is dat veel supermarkten eigen eisen hanteren. „De kip van Albert Heijn is bijvoorbeeld slechter dan die van de Jumbo. De een ziet wel daglicht, de ander niet, maar dat is voor de consument totaal onduidelijk”.

Een oplossing is volgens Wakker Dier het invoeren van één onafhankelijk keurmerk dat geldt voor iedereen – en waarop ook gecontroleerd wordt. Ook bij de verdubbeling van het aandeel kippenvlees met een onafhankelijk keurmerk zet de stichting vraagtekens. „Dat aandeel was 16 procent in 2019, dus zo heel veel is het niet toegenomen”, zegt de woordvoerder. „We moesten gewoon van heel ver komen”.