Aantal spoorlopers opnieuw toegenomen, ProRail start campagne

Afgelopen jaar liepen elke dag gemiddeld negen mensen langs het spoor. Het aantal van 3.289 spoorlopers is een stijging van 3 procent ten opzichte van 2018, maakte spoorbeheerder ProRail dinsdag bekend. Het bedrijf start een campagne om de spoorlopers bewust te maken van het ongemak dat zij aanrichten.

Spoorlopers leveren per dag zo’n 4,5 uur vertraging op in het treinverkeer, zegt een woordvoerder van ProRail. Dat is ruim een derde van het totale oponthoud. Als een machinist iemand langs het spoor ziet lopen, moet de trein langzaam gaan rijden of tot stilstand komen. Andere treinen moeten daardoor ook afremmen. Pas als de spoorloper weg is, kan het treinverkeer weer opstarten.

ProRail heeft de afgelopen jaren veel geprobeerd om mensen van het spoor te houden, waaronder het plaatsen van hekwerken, camera’s, ‘struikelmatten’, waarschuwingsborden en het graven van sloten. Desondanks bleef het aantal spoorlopers de afgelopen jaren toenemen. De campagne moet mensen wijzen op het probleem. „Veel spoorlopers zijn zich van geen kwaad bewust”, stelt de woordvoerder. „Zij gaan een stukje rennen, laten de hond uit of plukken bramen langs het spoor.”