‘Zorgsector heeft te weinig buffers om coronaklappen op te vangen’

Veel zorginstellingen hebben te weinig financiële slagkracht om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Dat is de conclusie van de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2020, een analyse door accountancybedrijf EY van jaarverslagen van zorginstellingen met meer dan 5 miljoen euro omzet, ruim 450 instellingen. „We verwachten dat veel instellingen dit jaar met de bank in gesprek moeten”, zegt Ralph Poulssen, adviseur bij EY.

Uit het rapport blijkt dat de gemiddelde winstmarge van zorginstellingen voor het derde jaar op rij is gedaald: van 1,73 procent in 2017 naar 1,46 procent vorig jaar. Met zulke kleine marges hebben instellingen volgens EY nu niet genoeg buffers om de impact van corona op te vangen. Instellingen zoals ziekenhuizen hadden al vet op de botten nodig vanwege grote investeringen zoals nieuwe ict-systemen, innovatieve operatiekamers en nieuwbouw.

De winstmarge daalde vorig jaar bij universitaire en gewone ziekenhuizen, zelfstandige klinieken en in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Bij regionale instellingen voor beschermd wonen tuimelde de marge zelfs van plus 0,9 procent naar 0,3 procent in het rood.

De barometer kent een belangrijke beperking: instellingen die hun jaarrekening in juli nog niet hadden gedeponeerd, zijn niet meegenomen. Maar over het algemeen is het laat deponeren van jaarcijfers een slecht teken, dus in werkelijkheid kan het gemiddelde nog lager uitvallen.

Waar het rendement daalde, klom het ziekteverzuim in de zorgsector juist tot een „recordhoogte”, schrijft EY. Vorig jaar was dat gemiddeld 6,2 procent, in 2015 nog ‘maar’ 5,3 procent. In de ouderenzorg lag het zelfs op 6,8 procent. En dat was allemaal nog vóór corona; het gemiddelde verzuim ligt dit jaar vermoedelijk weer hoger.

De onderzoekers noemen de lage rendementen extra opvallend omdat instellingen nu juist veel financiële voordelen zouden moeten hebben. Ze betalen steeds minder rente en aflossing, blijkt uit de jaarcijfers. Financieringen zijn erg goedkoop door de lage rente. Daarnaast profiteerde vooral de ggz vorig jaar flink van de verkoop van vastgoed.

„Het zijn met name de aanhoudende gunstige ontwikkelingen op vastgoedgebied die de instellingen nu financieel gezond houden”, zegt EY-partner Rob Leensen. Hij wijst erop dat, afgaande op de jaarrekeningen, instellingen ook minder investeringen doen. „Ook daardoor vallen de kapitaallasten lager uit. Maar dat voordeel gaat vaak linea recta op aan personeelskosten. Het verzuim is daar mede debet aan.”

De onderzoekers verwachten dat veel instellingen nog dit jaar met hun bank moeten praten over een ‘waiver’ (goedkeuring) voor het niet kunnen voldoen aan alle kredietverplichtingen. „Met ziekenhuizen hebben zorgverzekeraars best een aardige regeling afgesproken om ze te steunen”, zegt Leensen, „maar in veel andere sectoren zijn de regelingen over corona-uitgaven nog niet duidelijk. Daarnaast zijn het algemene regelingen voor de hele sector. Niet alle individuele instellingen zullen daar baat bij hebben.”

