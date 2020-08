Parkeer ik vanmorgen mijn motor voor het bedrijfspand waar ik werk, zie ik een schilder met hoogwerker bij het volgende pand aan de slag.

Ik vraag: „Moet je ook bij dit pand zijn?”

Schilder: „Zou je dat willen?”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl