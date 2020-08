Wielrenner Ewan wint derde etappe Tour de France in massasprint

Sprinter Caleb Ewan heeft de derde etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. De Australische wielrenner was na 198 kilometer tussen Nice en Sisteron de beste in de massasprint. De sprinter van Lotto Soudal bleef de Ier Sam Bennett en de Italiaan Giacomo Nizzolo voor. De gele trui blijft om de schouders van de Fransman Julian Alaphilippe. Tom Dumoulin is de beste Nederlander op 17 seconden van Alaphilippe.

Meteen na de start in Nice ontstond een trio vluchters met de Franse renners Jérôme Cousin, Anthony Perez en Benoît Cosnefroy. Perez en bolletjestruidrager Cosnefroy hadden vooral oog voor de punten in het bergklassement. Cousin ging er met nog 125 kilometer te gaan alleen vandoor en zag zijn voorsprong oplopen tot maximaal 4 minuten. Op zo ’n 16 kilometer van de streep werd hij onder leiding van Deceuninck - Quick-Step, de ploeg van Alaphilippe, bijgehaald en maakten de ploegen zich op voor een massasprint.

De sprint werd pas laat aangetrokken en alle treintjes van de sprintersploegen waren al snel ontregeld. Peter Sagan kwam te vroeg op kop en werd ingehaald door Bennett. Ewan had nog een beter eindschot. Hij passeerde Bennett vlak voor de streep en bezorgde zijn geplaagde ploeg Lotto Soudal, met al twee uitvallers, de etappezege. Cees Bol van Sunweb eindigde als zevende.

De klassementsrenners finishten allemaal ongeschonden in het peloton en hielden dezelfde achterstand in het klassement op geletruidrager Alaphilippe. Zij kunnen zich opmaken voor de eerste rit met aankomst bergop dinsdag met de beklimming naar Orcières-Merlette.

Pechvogel van de dag was Perez. De Fransman van Cofidis had aan het begin van de etappe voldoende punten veroverd om de bolletjestrui over te nemen van Cosnefroy, maar kwam in de afdaling van de derde beklimming, de Col de Leques, ten val en moest met een sleutelbeenbreuk opgeven. (ANP)