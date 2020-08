‘Wees niet bang, China heeft Europa net zo hard nodig als andersom’

‘Pas op voor de mythe dat je handel verliest als je het gevecht aangaat met China”, zegt de superrijke Hongkongse mediatycoon Jimmy Lai in een interview per mail met NRC. „De wereldeconomie is groot. China kan af en toe wel in woede uitbarsten, het heeft jullie goederen uiteindelijk toch nodig, en jullie markten.”

Lai is een van de weinige zakenlui in Hongkong die zich steeds hebben verzet tegen de groeiende invloed van de Communistische Partij van China (CPC) in Hongkong. Dat komt hem nu duur te staan.

De mediatycoon, uitgever van onder meer de kritische tabloid Apple Daily en eigenaar van mediaconcern Next Digital, werd op 10 augustus opgepakt op verdenking van het overtreden van een nieuwe draconische nationale veiligheidswet die sinds 30 juni van kracht is in Hongkong.

Hij kan onder de nieuwe wet maximaal levenslang krijgen, voor opruiing of voor het heulen met buitenlandse machten. Misschien wordt het proces verplaatst naar China, en komt hij daar in de gevangenis.

Over hoe groot de kans daarop is, laat hij zich niet graag uit. „Ik vermoei me niet met wat-als-vragen. Ik werd gearresteerd door de politie van Hongkong en neem aan dat het proces ook in Hongkong plaatsvindt, als de regering dat ook zo besluit.”

Bij zijn arrestatie bleek hoeveel steun zijn verzet tegen China onder de bevolking van Hongkong heeft: mensen kochten massaal aandelen in zijn mediabedrijf, waardoor de koers omhoogschoot. Op 12 augustus werd hij op borgtocht vrijgelaten, hij mag Hongkong niet verlaten. Hij heeft een zus in Canada. Toen het in een interview op de Canadese tv over die zus ging, raakte hij geëmotioneerd.

Canadees succesverhaal

Op de vraag of hij haar snel weer denkt te kunnen zien, antwoordt hij ontwijkend. „Mijn zus is een heel speciaal persoon die veel ontberingen heeft overwonnen. Ze is een typisch Canadees succesverhaal”, aldus Lai. Hij heeft het ook over zijn nichtjes. „Die laten zien wat Chinezen kunnen bereiken in een vrije samenleving.”

Weet Lai waarom China precies zo’n hekel aan hem heeft? „Het is echt niet moeilijk communisten boos te maken: spreek gewoon de waarheid.” Volgens hem kan China ons alleen iets schelen omdat er 1,4 miljard mensen wonen en omdat het een gigantische afzetmarkt is. Anders zouden we ons bar weinig aantrekken van wat [de Chinese president] Xi allemaal te berde brengt.

„We trekken ons toch ook niets aan van wat een of andere tiran in Afrika of Zuid-Amerika zegt? Zolang ze maar geen olie of een kernwapen hebben. Het principe is hetzelfde: het zijn allemaal tirannen en we gaan alleen met ze om, omdat ze macht hebben. Als ik daarop wijs, vinden ze dat in China niet leuk”, aldus Lai.

Hij noemt het een tactische vergissing dat China op 30 juni een nieuwe veiligheidswet aan Hongkong heeft opgelegd. Hij denkt dat ze met de bestaande Britse wetgeving genoeg middelen in handen hadden om het verzet in Hongkong de kop in te drukken. „Met de nieuwe wet geven ze aan dat zij verantwoordelijk zijn voor Hongkong. Dan houdt de wereld ze daar ook aan.”

Lai is een uitgesproken bewonderaar van president Trump en de wijze waarop hij met China en met Xi omgaat. „Trump kent de zwaktes van de CPC en van Xi, hij maakt er ook handig gebruik van. Er is de voorbije twintig jaar moeilijk een andere president aan te wijzen die de CPC zo op haar plek heeft gezet als Trump.”

Lai sprak in juni nog met de Amerikaanse vicepresident Pence en met minister van Buitenlandse Zaken Pompeo, tot ongenoegen van China. Trump noemde Lai onlangs een „dappere man”, en diens arrestatie „iets verschrikkelijks”.

Minder bewondering heeft hij voor de Europese aanpak van China. „Ik begrijp niet waarom jullie Europeanen, als jullie zaken doen, achteraf altijd een gezellig diner willen. Je kan toch zakendoen én je waarden verdedigen? Niet altijd gemakkelijk, maar je ziel verkopen is erger”, aldus Lai.

Wat vindt hij het waardevolste van Hongkong? „Vrijheid. Als die wegvalt, zijn we Hongkong niet meer.” Daarvoor is vooral een vrije pers onontbeerlijk. „Als je die niet meer hebt, wordt alles verhuld. Het is niet zo dat mensen in China onrechtvaardigheid tolereren, ze weten er vaak niets vanaf. Ze kennen alleen de onrechtvaardigheid die ze om zich heen zien. Een vrije pers geeft mensen de kans om feiten te verbinden en om het grotere geheel te zien.”

Moeten wij in Nederland bang zijn voor China? „Ja en nee. Er rollen echt geen Chinese tanks Nederland binnen, maar de CPC tolereert geen enkele kritiek op haar handelwijze. Wellicht besluit Nederland dat het geld wil verdienen aan China. Dat is aan jullie. Daar moet je wel een prijs voor betalen. Het gaat om je waardigheid en over de waarachtigheid waarmee je tegenover je kinderen staat.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 31 augustus 2020