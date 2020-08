Wat gaan we kijken nu de coronacrisis het tv-seizoen raakt?

Na de coronacrisis zou het nieuwe tv-seizoen een frisse start moeten zijn, maar het virus waart nog rond en zorgt ook in Hilversum voor onzekerheid en uitstel van tv-opnames. In het aanbod zien we ernstige programma’s over kwestbaren, schulden en crises.

Bij de commerciële omroepen is het grootste probleem de fikse terugval in tv-reclame. De inkomsten hieruit zijn in de eerste helft van 2020 met bijna een kwart gedaald naar 307 miljoen euro, volgens tv-marketingorganisatie Screenforce. Er werd wel meer televisie gekeken. De gemiddelde kijktijd steeg van 194 naar 206 minuten (bijna 3,5 uur) per dag. Vooral nieuws- en actualiteitenprogramma’s werden goed bekeken: de kijktijd steeg met 41 procent naar 37 minuten per dag.

De pandemie heeft ook invloed op de inhoud van de programma’s. Spelshow Eén tegen 100 van RTL wordt sinds juli uitgezonden als Eén tegen 50, met de helft van het aantal deelnemers. Holland’s Got Talent werd altijd opgenomen in een theater, sinds zaterdag zitten alleen deelnemers en jury in de studio. Het publiek zit in de zaal ernaast. Hun reacties worden op schermen achter de juryleden geprojecteerd.

De opnames van Expeditie Robinson en Temptation Island zijn uitgesteld. Van andere programma’s zijn de afleveringen langer gemaakt. Voor intieme programma’s worden eveneens maatregelen genomen. Deelnemers aan SBS-datingshow Lang leve de liefde krijgen een Covid-19-test „aangeboden”, zodat er „tijdens de date minder dan 1,5 meter afstand kan worden gehouden”.

Minder reisseries

Als verreweg de grootste leverancier van nieuws profiteerde de publieke omroep het meest van de toegenomen kijktijd, terwijl de dalende reclame-inkomsten daar niet direct pijn doen. Het grootste spook – het plan van minister Arie Slob (Media, CU) om reclame voor acht uur ’s avonds te verbieden – werd tijdens de crisis verjaagd. Ook het publieksprobleem speelt hier minder: de NPO heeft bijna geen shows meer met veel publiek in de zaal.

Het grootste probleem bij de publieke omroep zijn de reisseries. Diverse landen zijn moeilijke of niet te bereiken. Dus Ruben Terlou kan niet naar China, en Sinan Can trekt nog niet langs de Eufraat. Verder is de reisbeperking lastig in de verslaggeving over de Amerikaanse verkiezingen. Die ligt nu in handen van journalisten die er toch al wonen. Schrijver Arnon Grunberg, die in New York woont, wil Amerikaan worden en maakt daar reisbrieven over. Drama is ook lastig: door de coronamaatregelen is het veel duurder, mede doordat de opnames moeilijker te verzekeren zijn. De dramaseries en reisseries die het komende halfjaar te zien zijn, waren al opgenomen vóór corona. Grote vraag is wat er gebeurt als de voorraad op is.

De kwetsbare mens

Dit televisie-seizoen wederom veel aandacht en empathie voor mensen in kwetsbare of achtergestelde posities.

Getekend voor het leven

André Hazes jr. praat met mensen die hun tatoeage willen laten weghalen. Vaak staan de huidversieringen voor een moeilijke periode in hun levens.

SBS 6, op dinsdag.

Klassen

Sarah Sylbing en Ester Gould maakten in 2016 de bekroonde docuserie Schuldig, over mensen met schulden in Amsterdam-Noord. Nu verdiepen ze zich in kansongelijkheid op scholen in Amsterdam-Noord. Het diploma van de ouders bepaalt het diploma van het kind, zeker in coronatijd. Gould en Sylbing willen niet alleen laten zien, maar ook verandering teweeg brengen, dus gaan ze het land in voor debat.

NPO 1, vanaf 30 nov.

Thuis op Zuid

Hugo Borst en Adelheid Roosen, beiden zelf ooit mantelzorgers, maken Thuis op Zuid, over mensen met dementie die thuis wonen. Zij filmden eerder voor De Leeuwenhoek in een Rotterdams verzorgingstehuis. Ook Borst en Roosen kijken niet alleen toe, maar grijpen in.

NPO 2, vanaf 2 sept.

Restaurant Misverstand

Mensenvriend Johnny de Mol en chef-kok Ron Blaauw begeleiden een groep ouderen met dementie in Restaurant Misverstand.

SBS 6, op maandag.

Het A-woord

Gezin probeert om te gaan met autisme van zesjarige zoon. Bewerking van Israëlische dramaserie Yellow Peppers met Guy Clemens en Lies Visschedijk: „Ik denk dat je een leuker en mooier persoon wordt als je omgaat met iemand waar je weinig van begrijpt maar die je wel wil snappen.”

NPO 1, vanaf 21 sept.

Rudy’s Grote Kerstshow

Jaarlijkse kerstserie van de VPRO. Kindster Rudy wordt ontvoerd door het gezin van de ernstig zieke Sara. Tussen die twee bloeit iets moois. Stockholmsyndroom bij de kerstboom.

NPO 3, vanaf 6 dec.

Schulden

Televisiemakers bieden ook dit seizoen weer hulp: bedrijven getroffen door de coronacrisis, en gezinnen in nood.

Crisis in de tent

Herman den Blijker helpt horeca-zaken. Dit keer zaken die door de coronacrisis in problemen zijn gekomen.

SBS 6, op dinsdag.

Mijn gezin gaat failliet

Presentator John Williams koppelt acht gezinnen met financiële problemen aan „selfmade miljonairs” en ondernemers. Het idee volgens RTL: zij krijgen misschien wel inzicht in de problematiek rondom het huishoudboek.

RTL 5, vanaf 4 sept.

De andere kant van Nederland

Nog meer gezinnen in financiële nood in De andere kant van Nederland. Dit keer biedt RTL geen hulp, maar registreert de omroep de levens van enkele gezinnen in zes van de armste gemeenten van Nederland.

RTL 5, vanaf 13 okt.

Hollands glorie

Nationalisme – sinds een tijdje mag het gewoon weer. Geholpen door de hang naar vaderlandsliefde verkoopt het leger zichzelf op televisie in lekkere avonturenreeksen.

Commando’s

Nog meer Special Forces, maar dan in een avonturenserie. Nederlandse commando’s moeten in Nigeria een gijzelaar bevrijden.

NPO 3, op zondag.

Vliegende Hollanders

De noodlijdende KLM wordt in de lucht gehouden met 3,4 miljard staatssteun en Fokker is allang failliet, maar deze historische dramaserie laat zien hoe heroïsch het ooit begon, met luchtvaartpioniers Anthony Fokker (Fedja van Huêt) en Albert Plesman (Daan Schuurmans). Vliegen is duur: deze serie kostte zo’n 8 miljoen euro.

NPO 1, vanaf 18 okt.

KL2020: Terug in de lucht

Achtdelige documentaireserie over KLM tijdens de coronacrisis. Niet gesponsord, aldus RTL. Dat geldt overigens wel voor de zesdelige documentaireserie Bij Ons Aan Boord (SBS) over KLM-dochter Transavia.

RTL 4, op maandag.

Kamp Van Koningsbrugge

Avonturenspel, afvalrace. Jeroen van Koningsbrugge volgt vijftien kandidaten die de zware training volgen van de Special Forces. Nederlandse versie van het Vlaamse Kamp Waes. Aan beide series werkt defensie mee.

NPO 1, vanaf 31 okt.

Geubels en de Hollanders

Gierig, luidruchtig, tulpen, klompen; de Vlaamse komiek Philippe Geubels becommentarieert Nederlanders en hun tradities en gebruiken.

RTL 4, vanaf 17 okt.

Seks en wiet

Nederland staat niet alleen bekend om tulpen en tolerantie, maar ook om vrije seks en drugs.

Red Light

Na de film Instinct produceren Carice van Houten en Halina Reijn hun eerste eigen serie. Drie vrouwen raken verstrikt in de wereld van prostitutie en vrouwenhandel als de man van een van hen verdwijnt. Belgisch-Nederlandse productie, dus ook met veel Vlaams talent, als actrice Maaike Neuville.

NPO 1, vanaf begin 2021.

Cannabis

Aan de hand van het verhaal van coffeeshophouder Johan van Laarhoven, die in Thailand tot 103 jaar is veroordeeld, brengt deze docureeks een halve eeuw Nederlands gedoogbeleid in beeld, en wil zo gehakt maken van het idee dat dit een voorbeeldige rechtstaat zou zijn.

NPO 2, vanaf 30 sept.

Niet op tv

Webseries van de publieke omroep, gericht op jongeren en andere mensen zonder tv.

De zomer van de sekszusjes

De sekszusjes coveren de alledaagse kant van seks. Na twee succesrijke webseries trekken Krista en Marcelle Arriëns langs de jongeren die door corona vakantie vieren in eigen land, om ze lastige vragen te stellen over hun seksleven. „Mensen zat, ondanks corona. Maar wordt er net zoveel gesekst en gefeest als normaal?”

YouTube-kanaal van NPO 3.

Ron en Riet vertrekken niet!

Diederik Ebbinge (De Luizenmoeder, Promenade) bedacht een comedy à la Ik vertrek. Ron en Riet (Ron Boszhard en Rian Gerritsen) zouden een friettent beginnen in Spanje, maar door de corona zijn ze gestrand op een Brabantse camping. Dit proberen ze verborgen te houden voor Rons moeder.

YouTube-kanaal van NPO zapp, vanaf 17 sept.

Hitte

Klimaatrampenserie: prille zomerliefde wordt overvallen door een serieuze hittegolf. Toen de corona kwam, moest Martijn Winkler de serie herschrijven. Hij besloot toch te gaan opnemen, middenin de echte hittegolf.

NPO3 op YouTube, vanaf 23 sept.

BN’ers ontregeld

Twee jaar geleden werd nog het einde van de BN’er op tv voorspeld. Niets is minder waar. In 2020 gaan ze schapen hoeden en met Gerard Joling op pad. Wie in een uitzonderlijke situatie belandt, laat zich sneller van een andere kant zien.

Het hek van de dam Driekwart van de Nederlanders woont in de stad, dus we verlangen graag naar Nederland als pastorale idylle. In Het hek van de dam moeten bekende Nederlanders een kudde schapen hoeden. Onder de herders: Bram Moszkowicz, Rachel Hazes, Olcay Gulsen, Wibi Soerjadi.

SBS6, op vrijdag.

Joling en de Buitenlanders

Gerard Joling – bekend om zijn ongenuanceerde uitspraken – gaat uitzoeken of zijn „vooroordelen eigenlijk wel kloppen”. Joling gaat samen met een bekende gast naar diens land van herkomst. Volgens RTL worden „de grenzen flink opgezocht”, wat doet vermoeden dat er meer ongenuanceerde uitspraken te horen zijn.

RTL 4, vanaf 28 okt.

Talentenshows

Dit keer geen blinde audities, maar precies andersom.

Drag Race Holland

Afvalrace, spin-off van het Amerikaanse RuPaul’s Drag Race. Zoektocht naar de meest getalenteerde drag queen onder leding van Fred van Leer, zelf ex-drag queen. Videoland, vanaf 18 sept.

I Can See Your Voice

Talentenjacht waarin het draait om de vraag: kun je aan iemand zien of hij een goeie stem heeft?

RTL 4, vanaf 29 okt.