Philips moet nog horen waarom de VS een streep halen door mega-order

Een flinke tegenvaller voor Philips in de Verenigde Staten. De Amerikaanse overheid schrapt 70 procent van 43.000 bestelde beademingsapparaten, zo maakte het technologieconcern maandag bekend. Waarom de overheid het bij 12.300 beademingsapparaten houdt, is Philips niet bekend. Over de prijs die het concern uit Eindhoven voor de apparaten rekent, ontstond eerder ophef in de VS. Met de opdracht was 647 miljoen dollar gemoeid, zo’n 544 miljoen euro. De totale omzet van Philips bedroeg vorig jaar 19,5 miljard euro.

Philips-topman Frans van Houten noemde de annulering in een persbericht „ongebruikelijk”. Overheden mogen in de Verenigde Staten contracten eenzijdig opzeggen zonder opgaaf van reden, zegt een woordvoerder van Philips. Het zorgtechnologieconcern heeft wel naar een reden gevraagd, maar geen antwoord gehad. Het bedrijf is van plan voor de kosten die verband houden met de annulering aan te kloppen bij de Amerikaanse overheid. „Dat zal onderdeel zijn van ons gesprek met het ministerie”, aldus de woordvoerder.

187.00 apparaten

De order die de Amerikaanse overheid in april bij Philips plaatste, maakte deel uit van een bestelling van in totaal 187.000 beademingsapparaten bij tien verschillende leveranciers, waaronder General Motors en GE. De opdracht bij Philips was het grootste contract, en de enige waarvan de uitlevering had moeten doorlopen tot het einde van dit jaar. De bestelling werd gedaan onder druk van een snel oplopend aantal coronabesmettingen in de VS, en ziekenhuizen die te weinig apparatuur hadden voor de groeiende stroom Covid-19-patiënten.

Als de andere leveranciers zich aan hun contracten hebben gehouden, zouden ze allemaal per eind augustus geleverd moeten hebben. Daarmee zou de Amerikaanse overheid ruim 150.000 apparaten extra hebben gekregen. Mogelijk is dat de reden voor de annulering bij Philips: genoeg apparatuur in voorraad nu.

Omstreden contract

Het contract van Philips was omstreden. Volgens onderzoek van de Democraten in het Congres, die er de meerderheid hebben, zou het Nederlandse technologieconcern een half miljard dollar te veel hebben gerekend voor de apparaten. Philips heeft dat steeds ontkend: het concern rekent per apparaat 15.000 dollar, terwijl de catalogusprijs 21.000 dollar bedraagt.

In 2014, nog onder president Donald Trumps voorganger Barack Obama, sloot Philips in de VS een deal voor tienduizend apparaten, die toen 3.200 dollar per stuk kostten. Dat was echter een sterk gereduceerde prijs, omdat de Amerikaanse overheid stevig had bijgedragen aan de ontwikkeling van dat apparaat, legde Philips eind juli uit toen de politieke ophef ontstond over de nieuwe prijs. Deze zes jaar oude order moet Philips nog afronden en wordt niet geraakt door de annulering, aldus een woordvoerder.

Onderdelen ingevlogen

Voor de jongste Amerikaanse order heeft Philips flink in verhoging van zijn productiecapaciteit moeten investeren. Ook zijn extra kosten gemaakt om de benodigde onderdelen per vliegtuig aangeleverd te krijgen, in plaats van via goedkoper, maar langzamer containervervoer per schip. Daarnaast zijn „honderden” mensen aangenomen in de VS – het enige land waar het concern deze beademingsapparaten maakt. De capaciteit hiervoor is nu verviervoudigd.

Philips heeft door de annulering het financiële vooruitzicht voor 2020 naar beneden bijgesteld, liet topman Van Houten weten in het persbericht. „Dit heeft uiteraard financiële gevolgen”, aldus de bestuursvoorzitter. Het concern rekent nog steeds op omzetgroei, maar de winstmarge zal ongeveer gelijk zijn aan die vorig jaar. Eerder werd, door de Amerikaanse order, op een hogere marge gerekend.

„We hebben vanwege de coronacrisis voor veel apparatuur onze capaciteit opgeschroefd. Daarmee namen we een risico”, licht de zegsman toe. „In de breedte heeft dit tot nu toe wel goed uitgepakt.”

Voorlopig houdt Philips de productiecapaciteit voor beademingsapparaten op het verhoogde niveau. De woordvoerder: „Het orderboek is nog goed gevuld. De vraag is of we nieuwe klanten vinden. Er is een goede kans dat we op termijn de productie weer omlaagschroeven.”

Op de beurs zag Philips door de annulering de koers dalen. Bij opening stond het aandeel op een verlies van bijna 5 procent, daarna veerde het terug naar een min van 2,2 procent.