Daar waren we dan eindelijk. Mijn moeder werd net uitgelaten op een strook beton. Ze liep wat krommer en was wat grijzer, maar ze was nog steeds mijn moeder. Ze hing aan de arm van de verzorging, die zei dat er die avond pannenkoek werd gegeten.

In het begin van corona waren de regels voor mijn moeder strenger dan voor de rest, nu was het andersom. We mochten elkaar aanraken.

In haar appartement stonden drie koekjestrommels op tafel. Lucie van Roosmalen (5) en Leah van Roosmalen (3) klommen over haar heen en drukten op de knop om haar pols waardoor de verzorging er weer was.

De verzorging beklemtoonde graag dat ze haar goed verzorgden.

„Wat zei u vanmorgen, waar ik zo blij van werd?”, vroeg de verzorging. Ik keek naar mijn moeder die braaf knikte.

„U zei dat u mij voor honderd procent vertrouwt, dat vond ik een mooi compliment! Daar was ik erg blij mee.”

Mijn moeder: „Ja.” De verzorging ging weer.

„Hoe bevalt het?”, vroeg ik.

„Ach”, zei mijn moeder, „we zitten allemaal in hetzelfde schip. In de verhuisschuit.”

Leah van Roosmalen (3) moest poepen.

De wc was vies, mijn broer zei later dat het was omdat ze haar medicijnen geven waardoor haar ontlasting dunner wordt.

Mijn moeder knielde naast de wc en maakte poepgeluiden en daar ging ze op de bank mee door want Leah van Roosmalen vond het prachtig.

Kind tussen de kinderen, ik zat er ongemakkelijk naast.

Ze zong liedjes en zei daarna dat ze lekker ging eten.

We brachten haar naar de eetzaal, de verzorging met de bril die pannenkoeken had gebakken zei dat het leuk was dat ze eindelijk bezoek had. Klemtonen bij ‘ein-de-lijk’.

Mijn moeder: „Ja!”

Een straat verderop was het kermis, die begon tegenover het inmiddels failliete café-restaurant waar mijn zwager ooit zijn vijftigste verjaardag vierde.

Het feestterrein was met hekken omgeven, de tandeloze ambtenaar bij de ingang wees naar een fles zeep aan een touw. Na het ontsmetten ging het aggregaat stuk, alleen de scootertjes deden het nog. Je moest er een euro in doen, daarmee kon je dan ongeveer twee minuten rijden over een met luchtkussens afgebakend parcours. Lucie van Roosmalen begon braaf aan haar rondjes, Leah van Roosmalen reed de luchtkussens in en bleef gas geven waardoor ze de hele boel verplaatste. Een kermisman voegde zich bij ons. Hij zei niets en trapte met de ijzeren punten van zijn schoenen de luchtkussens weer in de goede positie.

In de auto terug vroeg ik me pas dertig kilometer verderop af waar we mijn moeder eigenlijk heen hadden gebracht.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

