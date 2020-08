Talkshow ‘De vooravond’ beter gestart dan ‘Dit vindt Nederland!’

Pas als er een nieuwe talkshow wordt klaargelegd op het hakblok van de televisierecensenten, is het seizoen werkelijk begonnen. Maandag was de première van De vooravond, het BNNVARA-programma dat het peilloze DWDD-gat moet vullen. Aan de vooravond van De vooravond was er bovendien Dit vindt Nederland!, een actualiteitsgestuurd praatprogramma op SBS6.

Presentator Natacha Harlequin, de advocate die voor de zomer indruk maakte in de racisme-uitzending van Veronica Inside, had laten weten vooral mensen bij elkaar te willen brengen met het programma. „Laten we praten!”, luidde haar beginzin dan ook. Het grote verbinden kwam er nog niet helemaal van – vooral omdat het gesprek gestructureerd was aan de hand van vier stellingen, waardoor Harlequin de aanwezigen (zoals Telegraaf-journalist Wierd Duk en Catherine Keyl) steeds moest vragen: „Ben je het eens of oneens met de stelling?”

De professionele meningenmensen werden afgewisseld met videogesprekken met ervaringsdeskundigen en afgesloten met een allesbeslissend opinieonderzoek. Daar bleek tot verrassing van alle aanwezigen dat een meerderheid van de ondervraagden vond dat coronaboetes niet kwijtgescholden moeten worden. De eerste Dit vindt Nederland! werd zo een uitzending met meer debat dan gesprek – de verbindingsgedachte mag door de soevereine gespreksleider Harlequin best nog wat op de voorgrond worden getrokken.

Natacha Harlequin in Dit vindt Nederland! (SBS6)

Onderlinge grapjes

Terwijl Harlequin nog in de weer was met rijbewijzen voor e-fietsers, begonnen Renze Klamer en Fidan Ekiz in de met rozerood glimwerk herschapen oude studio van De Wereld Draait Door in vrolijke harmonie aan hun vuurdoop. De chemie was beter dan bij menig bijeenvergaderd televisieduo: vanaf het begin waren er onderlinge grapjes over elkaars merkwaardigheden („Houd jij ook van de helikoptergeluiden bij de Tour de France?”).

Zeer weinig te lachen viel er vervolgens bij het eerste gesprek, met strafrechtadvocaat Christian Flokstra, over de onheuse bejegening door het Openbaar Ministerie waar hij en zijn kantoorgenoten het slachtoffer van menen te zijn in het proces tegen de groep rondom Ridouan Taghi. Ekiz en Klamer opereerden zij aan zij en waren soms stekelig, maar de aanleiding van het item – onder meer het schaduwen van collega’s van Flokstra in Dubai – was gecompliceerd, wat het lastig maakte om overzicht te houden.

Beter maf dan muf

Ter verluchtiging volgden daarna een huiscomedian (die voor de zekerheid zelf zei dat vast niemand hem leuk zou vinden), een Tourbabbeltje met Frank Evenblij en een kookdialoog met Janny van der Heijden. Daar werd weinig opmerkelijks beweerd, met als extra handicap dat er een embargo op het kookboek bleek te liggen. Dat leidde tot een opmerkelijke gimmick: terwijl Van der Heijden de ingrediëntenlijst van een willekeurig gerecht voorlas, plakte Klamer daar vanachter een elektronisch klavier een muzikaal behang onder. Toen het woord ahornsiroop viel, slaakte Ekiz een aanminnige zucht. Het sloeg nergens op, maar zoals wij thuis zeggen: beter iets mafs dan iets mufs.

Dat de makers van De vooravond goed naar hun voorgangers hebben gekeken bleek uit een onderhoudende geschiedenisrubriek aan het slot van de uitzending. „Sterkte met de rest van de avond”, sloot Ekiz de uitzending geestig af, al was het allerlaatste woord voor columnist Marcel van Roosmalen als pratende plant. Hij moet nog wat groeien in die rol.

Al met al is er weinig reden tot zorg over De vooravond – dat programma zal zijn vorm wel vinden, zoals ook M dat uiteindelijk heeft gedaan. Aan Dit vindt Nederland! moet nog wat worden gesleuteld, waarbij het vooral zaak is wat uitroeptekens door vraagtekens te vervangen.