Sprinters even aan zet: Ewan te snel voor Bennett

Voor de sprinters valt in deze bijzondere editie van de Ronde van Frankrijk niet zo gek veel te halen, maar de etappe van maandag, van Nice naar Sisteron, over 198 kilometer, was een uitzondering. Winnaar van de derde rit werd de Australiër Caleb Ewan, die in de slotmeters net voldoende snelheid had om de Ierse favoriet Sam Bennett te verslaan. De Italiaan Giacomo Nizzolo eindigde als derde.

De Nederlander Cees Bol liet zich maandagmiddag voor de tweede keer zien in deze Tour, maar hij kwam kracht tekort en finishte als zevende, kort achter de Slowaak Peter Sagan. In de eerste etappe was de renner van Sunweb al verrassend naar de derde plaats gesprint.

De gele trui bleef maandagavond om de schouders van de Fransman Julian Alaphilippe, die zondag de tweede etappe op zijn naam had geschreven. Tom Dumoulin is de beste Nederlander in het klassement, op 17 seconden van Alaphilippe.

Opsteker

Ewan (26), van Lotto Soudal, was vorig jaar de meest succesvolle sprinter in de Tour met drie etappe-overwinningen, waaronder de prestigieuze finish op de Champs-Elysées in Parijs. Zijn zege van maandag in Sisteron betekende een welkome opsteker voor de Lotto Soudal-ploeg, die een dramatische start kende in deze Ronde van Frankrijk. Op de openingsdag had de Belgische formatie al afscheid moeten nemen van twee toprenners: de Belg Philippe Gilbert moest met een gebroken knieschijf opgeven, de Duitser John Degenkolb was buiten de tijdslimiet gefinisht.

Tom Dumoulin, die zondag was gevallen door een onoplettendheid, keek tevreden terug op het verloop van de derde etappe, waarin het tempo niet al te hoog lag. „Eigenlijk was het wel een gemakkelijke dag”, zei de Limburger van Team Jumbo-Visma. „Er werd niet te hard gereden.” Hij bleek geen last meer te hebben van zijn knie.

Grootste pechvogel in de etappe was de Fransman Anthony Perez van Cofidis. Hij veroverde tijdens de etappe de bolletjestrui voor de beste klimmer nadat hij in een vroege ontsnapping voldoende punten had verzameld, maar moest de strijd staken na een valpartij. In de afdaling van de Col de Leques botste hij door een lekke band met hoge snelheid op zijn eigen ploegleiderswagen en brak bij zijn val een sleutelbeen.

Door het wegvallen van Perez draagt diens landgenoot Benoît Cosnefroy (AG2R), medevluchter op maandag, de bergtrui.

De Tour vervolgt dinsdag met een rit die in Orcières-Merlette bergop eindigt. Een ideaal slot, zo lijkt op voorhand, voor renners als Alaphilippe of de Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma.