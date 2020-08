Soedan is een stap dichter bij vrede

De Soedanese interim-regering heeft maandag een vredesverdrag gesloten met vijf rebellengroepen, al ligt vrede nog niet in het verschiet. Premier Hamdok zat aan tafel met vijf verzetsbewegingen maar de twee grootste rebellengroepen doen niet mee. Hamdok noemde het akkoord in een tweet „het begin van het pad naar vrede”.

Na de val van de autocratische leider Omar al-Bashir vorig jaar zwegen de wapens in de talrijke oorlogen in de periferie van het land. De toen afgesproken wapenstilstand blijft van kracht. De gewapende en niet-gewapende oppositie van destijds tegen Bashir moeten nu een gemeenschappelijk plan uitwerken voor de toekomst van Soedan om tot duurzame vrede te komen. Dat blijkt veel moeilijker dan verwacht tijdens de euforie over de ondergang van de dictatuur. Voornaamste meningsverschillen betreffen de islamitische wetgeving en de rol van de talrijke strijdkrachten in het land.

De ondertekenaars van het in buurland Zuid-Soedan beslechte akkoord zijn De Beweging voor Rechtvaardigheid en Gelijkheid (Jem) en andere kleinere groepen in de westelijke regio Darfur, evenals een afsplitste factie in de zuidoostelijke regio’s Nubabergen en Blauwe Nijl. Hun legers worden opgenomen in de nationale strijdkrachten. Ook wordt in het akkoord meer autonomie voorzien voor deze gebieden en kunnen honderdduizenden ontheemden terugkeren naar hun woongebieden.

Twee groepen doen niet mee

De twee rebellengroepen die weigeren mee te doen zijn de grootste en hebben de meeste aanhang onder de bevolking. Dat is in Darfur de Soedanese Bevrijdingsbeweging (SLM) van Abdel-Wahid Nour. Hij heeft zelfs geweigerd om over een akkoord te onderhandelen. Het SLM is op kleine schaal nog militair actief in Darfur, vooral in de bergen van Jebel Mara, en heeft grote aanhang onder de honderdduizenden Dafuri’s die al een hele generatie in kampen voor ontheemden wonen. Abdel-Wahids handtekening is dus essentieel om vrede te brengen. De crisis in Darfur brak uit in 2002 en heeft volgens de Verenigde Naties aan driehonderdduizend mensen het leven gekost en 2,5 miljoen mensen ontheemd.

Waar het conflict in Darfur goeddeels te danken is aan de politiek van Bashir, gaat de oorlog in de Nubabergen en Blauwe Nijl terug tot aan de onafhankelijkheid in 1956. In deze regio wonen zwarte, vaak niet-islamitische Soedanezen die zich altijd achtergesteld hebben gevoeld door de achtereenvolgende regimes van gearabiseerde Soedanezen in hoofdstad Khartoem. De Nuba’s vochten samen met het Soedanese Volksbevrijdingsleger (SPLA), de bevrijdingsbeweging van het inmiddels onafhankelijke Zuid-Soedan. Nadat de zwarte Zuid-Soedanezen in 2012 hun eigen weg waren gegaan, bleven de Nuba’s achter in het gearabiseerde Soedan en gingen door met hun strijd en noemden zich SPLA-North. In 2017 viel de club in twee groepen uiteen en maandag tekende alleen de kleinste factie van Malik Agar het akkoord.

Al-Hilu wil een seculiere staat

De grootste factie is van Abdel Aziz al-Hilu en hoewel deze groep wel meedeed aan de besprekingen zette ze geen handtekening. Abdel Aziz al-Hilu eist een seculiere staat en weigert te praten met Generaal Mohamed Hamdan Daglo, alias Hemedti. Deze militieleider die nu een hoofdrol speelt in het overgangsregime in Khartoem, behoort tot de giftige erfenis van Omar al-Bashir. Hemedti’s strijders van de Rapid Support Forces (RSF) vochten destijds namens Bashir tegen de rebellen en schoten vorig jaar juni in de Soedanese hoofdstad op demonstranten van de volksopstand en doodden ruim honderd van hen. Zolang hij en zijn strijders aan het roer staan in Khartoem, is voor Abdel Aziz al-Hilu geen enkele deal mogelijk. Het islamitische recht, hoewel inmiddels veel minder rigide toegepast dan vroeger, is voor hem een symbool van Arabische dominantie in het multiraciale Soedan.

Niet alleen tussen de rebellengroepen maar ook in het overgangsbewind bestaan grote scheuringen, zoals tussen burgers en generaals en onderling tussen de burgers. Het reguliere leger verloor onder Bashir aan invloed omdat hij als rivaal een caleidoscoop aan milities opzette, waaronder die van Hemedti. Ook binnen alle strijdkrachten groeien de spanningen en regelmatig doen geruchten de ronde in Khartoem over een aanstaande staatsgreep. In dit moeras van onderling wedijverende groepen is een of andere vredesdeal altijd welkom.