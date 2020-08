Snel geld verdienen met noten in allerlei smaken

„We moeten nog even verven”, zegt Miguel Groeneveld, terwijl hij met een pot verf het pand in de Haagse binnenstad binnenstapt. „Hier komt een Instagram wall”, zegt hij. Okergeel, met grote felrode monden erop, „in pop art-stijl”. „Dat gaat over het eten van kruidnoten natuurlijk.”

Natuurlijk, want álles in deze pop-upstore gaat over kruidnoten. In de schappen, die afgelopen vrijdag werden gevuld voor de opening op zaterdag, staan niet alleen zakjes kruidnoten in allerlei smaken (lemon cheesecake, melkchocolade-pinda-zeezout), maar ook kruidnotengranola, Engelse fudge met kruidnoten, kruidnotenbittertjes en kruidnotenlikeur. Op de toonbank, naast een oude weegschaal, komen chocoladesigaren met karamel en kruidnootvulling. Groeneveld ziet graag dat zijn klanten „met een smile, en liefst met een tasje” naar buiten lopen. „Neem zo’n sigaar samen met een kruidnotenlikeurtje en je hebt een hele leuke avond.”

De energieke Groeneveld (37) is eigenaar van Peppernuts, een in Amsterdam gevestigd bedrijf dat deze week in Den Haag en negen andere steden tijdelijke winkels opent. „Superleuk”, zegt hij stralend. „Maar ook spannend.” Niet alleen omdat je pas weet wat er gaat gebeuren zodra de consument binnenloopt, zegt Groeneveld. Maar ook vanwege ‘corona’.

De investering in de tijdelijke winkels – zo’n 300.000 euro – moet zich terugverdienen in drieënhalve maand, terwijl de situatie rond het virus onzeker blijft. Het grootste risico is „dat iedereen weer massaal binnen moet blijven”. „En dit keer misschien écht.” Van zo’n tweede, mogelijk strengere lockdown, gaat Groeneveld niet uit, wel houdt hij rekening met andere maatregelen. Van een mondkapjesplicht zou Peppernuts bijvoorbeeld last hebben, zegt hij. „Dan komen er simpelweg minder mensen de winkel binnen.” Toch denkt Groeneveld dat hij daar ook wel „omheen” zou kunnen werken. Om niet alleen van de fysieke winkels afhankelijk te zijn, opende Peppernuts ook een webshop en een site voor zakelijke klanten.

Honderd flexkrachten

In de week na Sinterklaas gaan de tijdelijke winkels weer dicht en blijven alleen de permanente zaken van Peppernuts in Amsterdam en Volendam geopend. Groeneveld, die met zijn bedrijf eerder franchisewinkels bestierde voor pepernotenfabriek Van Delft, betrad begin dit jaar de markt met eigen winkels. Peppernuts heeft een jaaromzet van zo’n 2,5 miljoen euro.

Het plan voor de pop-upstores – ze staan verder in onder meer Amersfoort, Haarlem en Rotterdam – lag er begin dit jaar al. Maar dat ze daadwerkelijk het licht zouden zien, was tot voor kort onzeker. Pas kort geleden, medio juli, hakte hij met zijn team van zo’n twintig medewerkers en met zijn leveranciers de knoop door: we gaan het doen. Zo’n honderd flexkrachten van Groenevelds andere bedrijf, promotiebureau J.u.i.c.e., gaan in de pop-upstores staan.

In maart, juist toen de tweede permanente zaak in Volendam open zou gaan, sloeg de coronapandemie toe. „Het huurcontract was getekend, de schappen waren gevuld en de deur hoefde alleen nog maar open”, vertelt Groeneveld. En toen kwam de ‘intelligente lockdown’. Het toerisme, waarvan de winkels in Amsterdam en Volendam voor een belangrijk deel afhankelijk zijn, stortte in. De opening in Volendam werd uitgesteld tot begin juni. Het werd een „softe” opening, geen feestje, want dat zou te veel mensen trekken. In Amsterdam was de winkel „wekenlang vrijwel helemaal leeg”.

„Toen dit allemaal gebeurde, dachten we: die pop-upstores, die gaan hem ook niet worden”, zegt Groeneveld. „We hebben er goed en lang over nagedacht: moeten we het erop wagen?”. Uiteindelijk, zegt de ondernemer, „is de vraag toch: geloven we erin?” Peppernuts waagde het er dus op. Een hoopvol teken was de omzet in Amsterdam en Volendam: die liet na versoepeling van de lockdown weer een stijgende lijn zien. „Mensen hadden duidelijk weer behoefte aan iets leuks, iets vrolijks.” Om de Volendamse winkel aantrekkelijker te maken voor lokale bewoners en dagjesmensen voegde hij cadeau- en interieurartikelen toe. „En je kunt er een smoothie halen.”

Winkelruimte beschikbaar

Om de financiële risico’s in deze crisistijd te beperken heeft Groeneveld strakke afspraken gemaakt met leveranciers, zodat hij de voorraden beperkt kan houden. De bierbrouwer kan een deel van het geleverde pepernotenbier en taaitaaibier terugnemen, of de voorraad juist snel aanvullen. „Je merkt in deze tijd veel openheid voor dit soort samenwerking”, zegt Groeneveld.

En ook op andere manieren profiteert Peppernuts een beetje van de coronacrisis. „Het is wrang, maar er zijn helaas nu meer winkels die failliet gaan. Daardoor was er voor ons ook meer tijdelijke ruimte beschikbaar”. Peppernuts huurt op zogeheten A1-locaties, topplekken in (normaliter) drukke winkelstraten. Kreeg hij vanwege de crisis ook korting? Niet altijd. „Wij zeggen: de passantenstroom is nu kleiner, dus de huurpenningen kunnen ook niet het normale niveau hebben. Maar niet elke verhuurder ziet het zo”. Goede winkelmanagers waren ook relatief makkelijk te vinden, zegt hij. „Je moet maar net tijd hebben om dit drieënhalve maand te doen. Er zijn nu meer goede mensen beschikbaar.”

In Den Haag is dat Monica Issac, die de potten kruidnotengranola netjes naast elkaar staat te zetten. Issac heeft een bureau voor evenementen, zakelijke groepsreizen en vergaderingen. „Op dat vlak is nu een stuk minder te doen”, zegt ze. „Ik ben erg blij dat ik nu tijdelijk hier aan de slag kan.”

In de coronacrisis moeten veel ondernemingen de tering naar de nering zetten. Maar er zijn ook ondernemers die juist nu risico’s durven te nemen. Om op een andere manier hun geld te verdienen. Of om te groeien. Waar zetten zij op in? En hoe komen ze aan het geld om te investeren? Een serie over investeren in crisistijd.