Schumann is een componist voor deze tijd, bewijst Gvetadze

De muziek van Robert Schumann (1810-1856) weerspiegelt voor veel jonge pianisten de huidige tijdgeest. Waarom anders vormt zijn werk het epicentrum van nieuwe albums van Nicolas van Poucke, Hannes Minnaar en Nino Gvetadze? Een vat vol tegenstellingen en paradoxen is Schumann, een componist schommelend tussen euforie en wanhoop, tussen het onstuimige en bedachtzame. Dus in zekere zin iemand van het nu.

Dat was althans de ervaring van Gvetadze. Daarom ging de pianiste te rade bij zijn muziek, in „dit jaar van eenzaamheid, isolatie en stilte”, waar dagen van sereniteit en rusteloosheid elkaar afwisselen. Gedurende een recital afgelopen zondag presenteerde zij de vrucht van het samenzijn met Schumanns vroege pianostukken - Kinderszenen en Kreisleriana – die in het hart staan van haar nieuwe album Einsam.

Romantische weemoed

Schumann schreef beide ‘verhalende’ cycli als late twintiger, in een tijd dat hij een manier zocht om zijn twee roepingen – muziek en literatuur – te verenigen. In Kinderszenen haalt hij herinneringen op aan zijn jeugd, en in Kreisleriana beschrijft hij de gemoedstoestanden van een wispelturige dirigent die in een drietal romans van E.T.A. Hoffmann voorkomt.

De dromerigheid van Nina Gvetadze sluit naadloos aan op de romantische weemoed van de jonge Schumann, die nog de Mozartiaanse opvatting lijkt te huldigen dat muziek het oor moet behagen, ook wanneer die graaft in de duistere diepten van de menselijke ziel. Schoonheid en zeggingskracht zijn nauw verbonden in dit universum. En dat laatste kenmerkt ook Gvetadze’s spel. Bewonderenswaardig vergroeid met de vleugel verkent ze Schumanns schaduwrijke wereld, met haar hang naar het dichterlijke. Evenals de componist laat zij de luisteraars - zoals in hun kindertijd - ademloos dwalen in een verhaal voor het slapengaan.

Klassiek Nino Gvetadze (piano) met Schumann. Gehoord: 30/8, Bij Andreas, Naarden. ●●●●●