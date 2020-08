Rwandese oud-hotelmanager die Tutsi’s redde opgepakt

De Rwandese hotelmanager Paul Rusesabagina, de man die tijdens de genocide in 1994 honderden Tutsi’s van de dood redde, is maandag opgepakt op verdenking van terrorisme. Volgens Rusesabagina is hij eerder doelwit geweest van een lastercampagne van de Rwandese autoriteiten.

De officiële verdenking luidt dat Rusesabagina zich schuldig heeft gemaakt aan het oprichten van of het deelnemen aan een gewapende terreurgroep. Hem is terreur, brandstichting, ontvoering, moord en het financieren van terroristische organisaties ten laste gelegd. Die misdaden zouden in 2018 zijn gepleegd. Eerder werd hij er door de Rwandese openbaar aanklager al van beschuldigd Hutu-rebellen in Congo te hebben geholpen.

Maandag werd Rusesabagina in handboeien voorgeleid tijdens een persconferentie. Hij wordt momenteel vastgehouden op een politiebureau in Kigali, hebben de autoriteiten via Twitter gezegd. Waar hij is gearresteerd, is onduidelijk. Het Rwandees Onderzoeksbureau zegt dat de 66-jarige Rusesabagina in het buitenland is gearresteerd. Hij staat bekend als fel criticus van de huidige president Paul Kagame, die sinds 1994 aan de macht is. Zo omschreef Rusesabagina het bewind van Kagame eerder als dictatuur.

Over de acties van Rusesabagina werd een bekroonde film gemaakt, getiteld Hotel Rwanda (2004). Daarin wordt verteld hoe Rusesabagina zijn baan als hotelmanager in Kigali gebruikte om tijdens de Rwandese Genocide honderden Tutsi’s te laten schuilen. Rusesabagina zelf week na 1994 uit naar België en de Verenigde Staten. In de VS ontving hij in 2005 een belangrijke onderscheiding, de Presidential Medal of Freedom.