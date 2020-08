Ruim vierhonderd arrestaties bij grootschalige politieoperatie Brazilië

Bij een grootschalige politieoperatie in Brazilië zijn maandag ruim vierhonderd leden van de drugsbende Primeiro Comando da Capital (PCC) opgepakt. Dat schrijft persbureau Reuters maandagavond. In twintig van de 27 Braziliaanse staten vonden op hetzelfde moment invallen en arrestaties plaats. Aan de operatie deden meer dan duizend agenten mee. Volgens autoriteiten gaat het om de grootste politieoperatie in de geschiedenis van het land.

Bij de invallen werd ruim 250 miljoen Braziliaanse real (38,5 miljoen euro) geconfisqueerd. Dat geld was vermoedelijk bedoeld om gearresteerde kopstukken in de gevangenis te voorzien van wat zij nodig hadden. De PCC ontstond in de jaren negentig in São Paolo en is sindsdien uitgegroeid tot de grootste drugsbende van Brazilië. De groep is daarnaast actief in landen als Paraguay, Bolivia en Colombia en zou zich bezighouden met onder meer mensenhandel en drugshandel. Naar schatting telt PCC meer dan dertigduizend leden, die vooral gerekruteerd worden in de overvolle gevangenissen in het land.

De PCC wordt verantwoordelijk gehouden voor de grootste misdaadgolf ooit geregistreerd in Brazilië. In 2006 voerden bendeleden in korte tijd tientallen aanvallen uit op onder anderen politiebureaus- en patrouilles uit protest tegen de overplaatsing van een van de bendeleiders. In drie dagen vielen er zeker negentig doden door het bendegeweld.