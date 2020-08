Regering en rebellengroepen Soedan tekenen vredesverdrag

De Soedanese interim-regering heeft maandag een vredesverdrag gesloten met vijf rebellengroepen in het land. Dat meldt persbureau Reuters. Het is een eerste stap naar vrede voor het Afrikaanse land, dat al decennia geteisterd wordt door intern conflict. Tegelijkertijd hebben twee belangrijke milities (nog) niet getekend.

De tussentijdse regering van Soedan sloot het akkoord met onder meer de Beweging voor Rechtvaardigheid en Gelijkheid (JEM). Deze JEM is de belangrijkste rebellengroep van Darfur, de Soedanese regio waar regeringstroepen en Arabische milities sinds 2003 honderdduizenden mensen hebben gedood. Ook een andere belangrijke rebellengroep in Darfur, SLA-MM, tekende het verdrag, evenals een factie van de SPLM-N. Die laatste militie is actief in de andere conflictgebieden van het land, Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl. Twee andere belangrijke groepen die actief zijn in die staten en in Darfur, hebben niet getekend.

Opgenomen in het staatsleger

Het in buurland Zuid-Soedan ondertekende vredesverdrag ziet er onder meer op toe dat rebellengroepen een plek krijgen in de politiek en het staatsleger. Ook schrijft de overeenkomst voor dat de rebellen economische rechten toebedeeld krijgen en dat vluchtelingen terug kunnen komen. Door het conflict zijn zo’n 2,5 miljoen Soedanezen ontheemd geraakt. Volgens persbureau AP is ook afgesproken dat de drie conflictgebieden van het land - Darfur, Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl - autonomie krijgen.

De rebellengroepen bestaan voornamelijk uit etnisch Afrikaanse Soedanezen. In 2003 stuurde toenmalig president Al-Bashir, gevestigd in het Arabische machtscentrum Khartoum, zijn leger en overwegend Arabische militie af op de randgebieden van Soedan, waar zij de niet-Arabische volken onderdrukten en uitmoorden. Vorig jaar werd Al-Bashir afgezet na maandenlange protesten, waarna een mix van militairen en politici een interim-regering vormden die 39 maanden aan de macht moet zijn.