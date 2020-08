Race naar het witte huis week 36

Welkom in een nieuw blog

In dit blog houden we het laatste nieuws bij over de campagne in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november.

Deze week staat het partijcongres van de Republikeinen op de agenda, van 24 tot en met 27 augustus in Charlotte, North Carolina. Net als de Democratische conventie wordt het congres in afgeslankte vorm en met name virtueel gehouden. President Trump en vicepresident Mike Pence zullen worden voorgedragen voor een tweede termijn.

Op het Democratische congres vorige week aanvaardden Joe Biden - op afstand - zijn nominatie als presidentskandidaat, met Kamala Harris als zijn running mate.

