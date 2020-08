Opnieuw lid Wit-Russische coördinatieraad gearresteerd

Opnieuw is een prominent lid van de Wit-Russische coördinatieraad vastgezet. Het gaat om advocaat Lilia Vlasova, melden lokale media. Haar woning is door de autoriteiten doorzocht. De aanklacht tegen Vlasova is niet bekendgemaakt.

Vorige week maandag werden ook al twee prominente leden van de raad vastgezet die waren betrokken bij de organisatie van de grootschalige protesten in Wit-Rusland. Het gaat om Olga Kovalkova en Sergej Dylevsky, die vooralsnog niet zijn vrijgelaten. Zij hebben tien dagen cel gekregen, schrijft televisiezender Belsat.

De coördinatieraad, bestaande uit zeshonderd leden, werd eerder deze maand opgericht door oppositieleider Svetlana Tichanovskaja en moet helpen bij een „vreedzame overdracht van de macht”. Volgens de openbaar aanklager is de raad juist een „bedreiging van de nationale veiligheid”. De autoriteiten stelden daarom een strafrechtelijk onderzoek in.

Maandag werd ook bekend dat Tichanovskaja de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal toespreken, schrijft de BBC. Dat zal gebeuren tijdens een videovergadering die gepland staat voor vrijdag aanstaande. Later in september spreekt zij nog voor de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.

Tichanovskaja verliet eerder deze maand haar thuisland. Dat gebeurde onder druk van de Wit-Russische autoriteiten, stelde haar campagneteam. In Wit-Rusland is het nog altijd onrustig na de vermoede verkiezingsfraude van president Aleksandr Loekasjenko.