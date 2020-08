Nigeriaanse superster Tiwa Savage klinkt verleidelijk en voorspelbaar

Pop/afrobeats Tiwa Savage Celia ●●●●●

Tiwa Savage is misschien wel de succesvolste popster van Afrika op dit moment. Ze is de vrouwelijke troef in de enorme reeks afrobeats-rappers uit Nigeria die zowel in Afrika als Amerika scoren, zoals Wizkid, Burna Boy, Davido en Mr. Eazi. Ter illustratie: allen waren te horen op Beyoncé’s album The Lion King: The Gift en haar visuele album Black is King. Dus naar Tiwa Savages nieuwste album werd internationaal uitgekeken.

Celia, vernoemd naar haar moeder, is dan ook piekfijn geproduceerd. Het is een opmerkelijk kalme afrobeatsplaat. Er zijn enkele milde dansvloertracks zoals oorwurm ‘Koroba’, en op het zwoele ‘Temptation’ krijgt ze fijne hulp van de Britse zanger Sam Smith. Op verschillende tracks meet ze zich de opschepperige stijl van de rijke ster aan, terwijl ze sneert naar corrupte politici. Maar je mag van zo’n superster iets meer spanning en verrassing verwachten. Celia is een zomerse variant van het geluid dat aan weerszijde van de Atlantische oceaan hiphop en R&B domineert. Verleidelijk in zijn voorspelbaarheid.