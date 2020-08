Microrobots met zonnecel lopen op laserlicht

Het is gelukt om op afstand bestuurbare microrobotjes te laten lopen. Amerikaanse onderzoekers demonstreren in een onderzoek dat in Nature verscheen een nieuw aandrijfmechanisme: vier platina ‘pootjes’ met enkele zonnecellen, die als er een laser op schijnt in- en uitrollen en zo door een vloeistof kunnen bewegen.

Minuscule robots zijn daarmee een stap dichterbij gekomen. Er wordt al decennia aan microrobots gewerkt, maar tot nu toe was er nog geen aandrijfmechanisme dat reageert op standaard elektronische signalen én goed geïntegreerd kan worden in een fabricageproces. Uiteindelijk, is de droom, zouden microrobots gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld medicijnen af te leveren in het lichaam, om een stent te vormen.

De microrobots, van 40 bij 70 micrometer, tien keer kleiner dan de punt aan het einde van deze zin, worden op dezelfde manier gemaakt als computerchips. Ze werken op lage spanning (200 microvolt, 200 miljoenste volt) en laag vermogen (10 nanowatt, 10 miljardste watt). De onderzoekers maakten op een plaatje van 10 centimeter doorsnede meer dan een miljoen robotjes.

De robotjes komen tot leven als er een laser over de zonnecel heen en weer beweegt. Het elektrische stroompje dat op gang komt zorgt ervoor dat aan de platina pootjes positief en negatief geladen ionen binden uit de vloeistof waar het robotje in ligt. De bovenkant en de onderkant van de pootjes hebben net verschillende eigenschappen waardoor de pootjes opkrullen. Door de laser te bewegen rollen de gekrulde ‘voorpootjes’ en ‘achterpootjes’ om de beurt in en uit, en ontstaat een voorwaartse beweging.

Autonoom zijn ze nog niet. De microrobots hebben een extern gerichte laser nodig om in actie te komen. Maar, schrijven chemisch technologen Allan Brooks en Michael Strano van MIT in een begeleidend stuk in Nature, doordat er meer aan het ‘lijf’ van de robot toegevoegd kan worden, verwachten zij dat de robots over een tijdje autonoom voort kunnen bewegen en meer taken kunnen uitvoeren.

„Dit onderzoek luidt een nieuwe fase in het onderzoek naar microrobots in”, zegt Massimo Mastrangeli, die aan de TU Delft onderzoek doet naar microrobots in het lichaam. „Deze onderzoeksgroep toont aan dat niet alleen de elektronica maar bijna alle elementen waar een simpele robot uit bestaat op hetzelfde stukje silicium geplaatst kunnen worden, en dat je er in één keer miljoenen tegelijk kunt maken.” Dat de robots nu nog niet zoveel zelf kunnen maakt hem niet minder enthousiast. „De afgelopen jaren zijn veel onderdelen van microrobots apart onderzocht. Voortbewegen, aansturing, energie-opslag, afmetingen, functionaliteit. Om veel van die elementen in één prototype werkend krijgen is een grote doorbraak. Dit komt heel dichtbij.”