Medische kosten slachtoffers seksueel geweld tijdelijk vergoed

Slachtoffers van seksueel geweld krijgen vanaf 1 september een vergoeding voor gemaakte medische kosten. Het gaat onder meer om behandeling door dokter en psycholoog en het voorkomen van zwangerschap en geslachtsziekten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie Volksgezondheid willen met een proefperiode van één jaar uitzoeken of dit de drempel wegneemt voor slachtoffers om hulp te zoeken. Die vinden dit vaak lastig, aldus de ministeries, omdat seksueel geweld veelal gepaard gaat „met angst, schaamte en schuld”.

Om de kosten vergoed te krijgen, moeten slachtoffers zich binnen zeven dagen melden bij een speciaal daarvoor ingericht Centrum Seksueel Geweld (CSG). Nederland telt zestien CSG’s, meestal verbonden aan de afdeling Spoedeisende Hulp van ziekenhuizen. In een CSG krijgen slachtoffers de benodigde zorg op één plek. Dat bestaat vaak uit een sporenonderzoek en uit medische en psychische hulp. De medische kosten vielen tot nu toe onder het eigen risico bij de zorgverzekering. Hierdoor moesten slachtoffers vaak het eerste deel van de kosten zelf betalen. Deze horde wordt nu weggenomen.

Dat slachtoffers meteen hulp durven te zoeken, is volgens de verantwoordelijke ministers niet alleen van belang voor hun eigen herstel en voor het voorkomen van zwangerschap en geslachtsziekten, maar ook omdat in die eerste dagen sporen van de dader beter veilig gesteld kunnen worden. In het najaar van 2021 wordt geëvalueerd of het nieuwe beleid er inderdaad voor zorgt dat slachtoffers zich gemakkelijker melden nu het eigen risico wegvalt.

Het aantal behandelingen door CSG’s is het afgelopen jaar toegenomen. In 2019 meldden 4.148 slachtoffers zich, een stijging van 28 procent ten opzichte van een jaar eerder. Bijna 1.900 van hen waren aangerand of verkracht.