Macron legt lat hoog voor Libanon

Toen de Franse president Emmanuel Macron begin augustus Beiroet bezocht – twee dagen nadat een explosie in de haven grote delen van de stad had verwoest – deed hij een dure belofte. „Ik ga [de politici] een nieuw politiek pact voorstellen. En wanneer ik op 1 september terugkeer, en zij hebben zich daar niet aan gehouden, dan zal ik mijn verantwoordelijkheid nemen tegenover jullie”, zei Macron tegen de menigte in de wijk Gemmayzeh.

Deze dinsdag is Macron terug in Beiroet, officieel om de herdenking bij te wonen van de creatie van Libanon door Frankrijk honderd jaar geleden, maar vooral om rekenschap te vragen van de Libanese politieke klasse. Macron heeft de lat hoog gelegd: hoe realistisch was het om te eisen dat een systeem dat al decennia wars is van elke verandering in enkele weken tijd fundamenteel omgegooid zou worden?

Vorige week kon de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian niet anders dan vaststellen dat er niets veranderd was. Toch leek er aan de vooravond van Macrons bezoek plots van alles te gebeuren. De politici raakten het eens over een nieuwe premier, Mustapha Adib, ter vervanging van Hassan Diab die tot aftreden was gedwongen na de explosie.

Zondagavond zei president Michel Aoun dat hij voorstander is van een civiele staat ter vervanging van het sektarisch systeem waarmee Libanon sinds zijn ontstaan in 1920 wordt bestuurd. Hezbollah-leider Hassan Nasrallah zei dat hij wel oren had naar Macrons nieuwe politieke pact.

Mission accomplished? Niet zo vlug, waarschuwt Ziad Majed, hoogleraar politicologie aan de American University of Paris. „Deze politieke klasse beheerst als geen ander de kunst van tijdrekken. Een nieuwe regering vormen kan maanden duren, een nationale conferentie over het hervormen van het sektarisch systeem kan jaren duren. Zij weten dat, en zij geloven dat ze ook dit gaan overleven.”

Bekijk ook: de portretreeks ‘De littekens van Beiroet’ van fotograaf Hassan Amar.

Nieuwe premier lauw onthaald

De aanstelling van Mustapha Adib als nieuwe premier is in Libanon in ieder geval lauw onthaald. Adib is momenteel de Libanese ambassadeur in Berlijn, een post die hij heeft gekregen omdat hij al decennialang adviseur is van oud-premier Najib Mikati.

Na de revolutie tegen de corruptie die oktober vorig jaar losbarstte, was Mikati een van de weinige politici tegen wie een onderzoek werd ingesteld. De grap in Libanon maandag was dan ook dat de naam Adib, van de nieuwe premier, een anagram is van Diab, die van de oude.

Volgens sommige waarnemers is Macron met open ogen in een Libanese val getrapt. „De nominatie [van Adib] toont de grenzen van het Franse beleid en invloed in afwezigheid van een georganiseerde oppositie”, zegt Emile Hokayem van het International Institute for Strategic Studies, een denktank in Londen, tegen Politico. „Macrons handen zijn nu gebonden. Door naar Libanon te gaan zal hij nu worden gezien als de peetvader van een Libanese regering die heel waarschijnlijk niet gaat doen wat de situatie vergt.”

Majed is iets optimistischer. „Frankrijk heeft achter de schermen en via lekken in de pers wel degelijk dreigende taal gesproken. Er is gesuggereerd dat de tegoeden en eigendommen van Libanese politici in Frankrijk kunnen worden bevroren. De boodschap is duidelijk: als jullie geld krijgen, gaan wij heel nauwgezet toekijken wat er met dat geld gebeurt.”

Twee jaar geleden werd voor de ontwikkeling van Libanon op een conferentie in Parijs zo’n 11 miljard dollar (9,2 miljard euro) in leningen toegezegd. Dat was nog voor de catastrofale devaluatie van het Libanese pond, de revolutie van oktober 2019 en de explosie in de haven. Maar aan dat geld zijn voorwaarden verbonden, en de onderhandelaars van het IMF hebben grijze haren gekregen van de Libanese pogingen om onder de geëiste hervormingen uit te komen.

Frans opstapje naar Iran

Majed merkt op dat Macrons initiatief voor Libanon zich niet in een vacuüm afspeelt. Frankrijk wil een voet in het oostelijk Middellandse Zeegebied, waar een conflict dreigt tussen Turkije en Griekenland. En Libanon is ook een opstapje naar Iran via Hezbollah.

„Frankrijk heeft het voordeel dat het met iedereen kan praten, inclusief Hezbollah en Iran”, zegt Majed. „En Macron is vastbesloten om in de maanden die nog resten tot de Amerikaanse verkiezingen in november zo veel mogelijk diplomatieke successen te boeken. Daarmee hoopt hij een dynamiek op gang te brengen waarbij Frankrijk de gesprekspartner bij uitstek is in het geval dat Trump herkozen wordt, of het momentum heeft in het geval dat een Biden-overwinning een detente met Iran op gang brengt. Dat Macron na Beiroet naar Bagdad trekt, past perfect in die strategie.”

Wat nog moet blijken is of Macron in eigen land de vruchten gaat plukken van zijn buitenlands beleid. Er lijkt sprake van een herverdeling van de taken tussen Macron en zijn regering: premier Jean Castex houdt zich met de grote nationale dossiers bezig, terwijl minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin de rechterzijde het hof maakt door zwaar in te zetten op de (on)veiligheid.

„Dat geeft Macron de ruimte om omnipresent te zijn op internationaal vlak, om de wereld te redden zeg maar”, zei politiek commentator Éric Decouty op televisiezender LCI. Dat is een traditie van de vijfde Franse republiek, maar Decouty herinnerde eraan dat toen president Sarkozy dat in 2011 probeerde in Libië, hij niet opnieuw verkozen werd.