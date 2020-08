Libanon benoemt diplomaat als nieuwe premier

De diplomaat Mustapha Adib is aangewezen als de nieuwe premier van Libanon. President Michel Aoun heeft hem gevraagd een nieuwe regering te vormen. Adib kreeg maandag negentig van de 128 stemmen in het parlement, meldt persbureau AP. De benoeming komt enkele weken na het aftreden van de vorige regering, die opstapte als gevolg van de explosie in de haven van Beiroet.

De eerste prioriteit van Adib is een regering samen te stellen die hervormingen kan doorvoeren, zei hij tegen verslaggevers. Ook zei hij het vertrouwen ter willen herwinnen van de Libanese en internationale gemeenschap. De 48-jarige Adib keerde afgelopen weekend terug uit Duitsland, waar hij sinds 2013 ambassadeur voor Libanon was. Over de aanstelling van de relatief onbekende Adib was snel consensus bereikt.

Ammoniumnitraat

Bij de explosie in Beiroet begin augustus vielen bijna tweehonderd doden, 6.500 gewonden en raakten tienduizenden mensen dakloos. De directe, materiële schade in de stad bedraagt omgerekend ruim 12 miljard euro. De ontploffing werd veroorzaakt door een lading ammoniumnitraat, die daar al ruim zes jaar lag opgeslagen.

De ramp illustreerde voor veel Libanezen de corruptie van de politieke klasse en leidde tot grootschalige protesten. Libanon verkeert in een ernstige economische crisis en kampt ook met een sterke toename in het aantal bevestigde coronapatiënten.

Lees ook wat we eerder schreven over de afgetreden premier Hassan Diab: Opgestapte premier wist Libanon niet te veranderen