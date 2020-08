Laat niet alleen arts beslissen over euthanasie bij dementie

Ze was ernstig dementerend maar niet stervende. Een arts die deze vrouw in 2017 toch euthanasie verleende, wordt mogelijk strafrechtelijk vervolgd (Inspectie weer kritisch over euthanasie bij dementie, 19/8) zoals dat eerder een arts overkwam.

In dit geval gaat het om een verpleeghuisarts van het Expertisecentrum Euthanasie (Levenseindekliniek). Zij heeft volgens het tuchtcollege onvoldoende onderbouwd waarom ze afweek van een eerder negatief advies van de SCEN-arts. Die geeft een verplichte second opinion.

Maar er is een belangrijke eigen norm waaraan de arts zich hoort te houden: in dubio abstine, bij twijfel niet handelen. En twijfel was er.

De patiënt in kwestie heeft, toen zij nog wilsbekwaam was, vaak aangegeven te willen sterven. Toen zij wilsonbekwaam raakte, herhaalde haar familie haar wens. Natuurlijk gaat haar ziektegeschiedenis ieder aan het hart die daarover leest. Maar daar zit ’m voor een empathische arts nou net de kneep. Juist de meevoelende houding die van artsen gevraagd wordt in hun werk staat objectief oordelen in de weg. Een arts moet ervoor waken meegesleept te worden in de misvatting dat alles moet kunnen.

Arts wordt aangesproken op zwakte

Het klinkt wellicht paradoxaal, maar artsen worden aangesproken op hun zwakte, doordat de euthanasiewet hun te veel medische macht geeft. Vóór de intrede van de wet was euthanasie een in beginsel strafbare uitzondering die daardoor qua aantallen binnen de perken bleef. Sinds de euthanasiewet in 2002 in werking trad is de macht van de arts vergroot, omdat deze nu daadwerkelijk met instemming van de wet mag doden. Zolang deze zich maar houdt aan de voorschriften hiervan.

Peter van Rijn is oud-huisarts.

Met angst voor vervolging zal een arts uit puur lijfsbehoud veel minder snel tot een conclusie als in dit geval komen. Artsen hebben in veel situaties immers de neiging om samen te spannen met hun patiënt, tegen overheden en verzekeringen bijvoorbeeld, omdat zij zo samen een groter gevoel van macht bezitten.

Macht, die artsen op die manier niet alleen aan hun patiënt tonen maar die kan leiden tot zelfoverschatting. Machtsmisbruik zal minder voorkomen als het niet meer zo vrijblijvend is en tot sancties kan leiden. Juist als de arts zich wél aan de regels houdt zoals die zijn vastgelegd in de wet. Dan zal hij er nog wel een keer over nadenken alvorens de natuurlijke afkeer van doden te laten overvleugelen.

Afwijzen verzoek moeilijk

De beschreven casus geeft aan dat het voor een empathische arts steeds moeilijker wordt om euthanasie nog af te kunnen wijzen. Terwijl het voorgaande toch duidelijk het hellend vlak laat zien waarop wij staan. Laten we niet hopen op jurisprudentie die het ons heel moeilijk kan maken überhaupt nog een grens vast te kunnen stellen voor euthanasie.

Terwijl de wens om euthanasie wettelijk toe te staan destijds toch voortkwam uit de wens écht terminale patiënten te helpen. Niet: dementerende patiënten. Om te voorkomen dat euthanasie wel op hen wordt toegepast en tegelijkertijd een werkbare euthanasiepraktijk over te houden, pleit ik er voor om euthanasiegevallen die een algemeen invoelbare noodzaak ontberen vooraf ook door ethici en juristen te laten toetsen, zoals dat nu achteraf gebeurt. Dat dit tijd in beslag zal nemen, lijkt geen probleem, omdat een desbetreffende patiënt per definitie niet terminaal is.