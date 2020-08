Kerken roepen kabinet op meer te doen voor vluchtelingenkinderen

Het kabinet moet zich meer inzetten voor kinderen in opvangkampen op het Griekse eiland Lesbos, vinden bijna negenhonderd voorgangers van christelijke kerken.

De dominees, bisschoppen en pastores ondertekenden een petitie met deze boodschap. De regering zou de kinderen óf ter plekke moeten bijstaan, óf naar Nederland moeten halen. Dat bevestigt initiatiefnemer Jan de Beer na berichtgeving van Trouw.

De Beer zette de actie in juli op. Dat was een reactie op een plan van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie, VVD) in mei om vluchtelingenkinderen op Lesbos te helpen. Daarin staat onder meer dat het kabinet 48 opvangplekken voor minderjarige asielzoekers zal gaan bekostigen op het Griekse vasteland. De ondertekenaars wijzen erop dat dit plan tot nu toe nauwelijks van de grond is gekomen en vinden dat het kabinet meer voor de kinderen zou moeten doen.

Tot maandagavond 20.00 uur kunnen geestelijken zich aansluiten bij de actie. Dan wordt de petitie aangeboden aan de woordvoerders van coalitiepartijen CDA en ChristenUnie. Deze partijen moeten druk uitoefenen op het kabinet om zich nogmaals over de kwestie te buigen, zo stellen de ondertekenaars.

De Europese Commissie deed in maart een oproep aan EU-landen om gezamenlijk 2.500 kinderen op te nemen uit de overvolle kampen in Griekenland. Meerdere landen gaven daar gehoor aan, waaronder Duitsland en Luxemburg. De Nederlandse regering voelde weinig voor het opnemen van de kinderen, omdat het niet zou leiden tot een structurele oplossing.