Israël gaat record slaan met Palestijnse huizensloop

Twee Palestijnse broers, Mohammad en Bilal Dabash, sloopten vorige week hun huizen in het dorp Sur Baher, ten zuidoosten van Jeruzalem. Niet omdat ze iets beters gingen bouwen voor hun gezinnen van elf personen van wie zeven kinderen. Maar omdat een Israëlische rechtbank hun 27 juli daartoe opdracht had gegeven. Binnen een maand moesten ze slopen, anders zou de Israëlische overheid dat doen voor minimaal 25.000 euro.

Dit is praktijk en ik schrijf erover omdat er slecht nieuws is maar ook goed, wat veel zeldzamer is.

Er zijn drie soorten huizensloop. Ik citeer het Israëlische Comité tegen de Sloop van Huizen (ICAHD):

Strafsloop

Huizen worden verwoest waarvan een van de bewoners wordt beschuldigd van of zich schuldig maakte aan een terreurdaad. Het idee erachter is afschrikking. Als je weet dat je moeder of kinderen straks op straat staan, bedenk je je wel voor je je op het terreurpad begeeft. In 2005 kwam het Israëlische leger tot de conclusie dat het niet werkte. Toch werd de praktijk hervat in januari 2009.

Administratieve sloop

Het gaat hier om huizen of bedrijven die zonder vergunning zijn gebouwd (de broers Dabash). Dit gebeurt vooral in gebied C van de bezette Westelijke Jordaanoever en in bezet Oost-Jeruzalem, die onder volledig Israëlisch militair gezag staan. Waarom vragen die Palestijnen dan geen bouwvergunning aan? Dat doen ze wel maar zo goed als niemand krijgt die. Net zoals de broers Dabash worden mensen geacht hun pand zelf te slopen. Gebouwd wordt er overigens wel, in Israëlische nederzettingen.

Palestijnse gebouwen staan in weg

Het leger heeft oefenterrein nodig of er moet een natuurpark komen of een weg speciaal voor kolonisten.

Het slechte nieuws is dat het aantal (administratieve) huisverwoestingen dit jaar naar een record gaat. In gebied C zijn tot en met 24 augustus 333 gebouwen gesloopt, waarvan 25 in de laatste twee weken, tegen 393 in heel 2019 (cijfers van de VN-organisatie OCHA OPT). In Oost-Jeruzalem werden dit jaar al 89 gebouwen gesloopt tegen 104 in heel 2019, aldus een nieuw rapport van de Israëlische organisatie Ir Amim.

Het goede nieuws is de uitspraak van het Israëlische Hooggerechtshof dat een strafsloop verbood. Het ging om de woning van Nizmi Abu Bakr, die in mei bij een legeroperatie in het stadje Yaabed een betonnen blok van het dak van het gebouw naar beneden gooide, waarbij een militair om het leven kwam. In Abu Bakrs appartement wonen ook zijn vrouw en acht kinderen. Twee van de drie rechters wezen sloop af: de dader zelf zit al vast en ziet een zware straf tegemoet. Volgens hen zou sloop onschuldige mensen treffen wat een (verboden) collectieve straf betekent. Een rechter zette ook vraagtekens bij strafsloop in het algemeen. De derde, dwarsliggende rechter, hield vast aan sloop als afschrikking.

Staat strafsloop op de helling? Hm. Premier Netanyahu zei gewoon door te gaan met strafsloop, en minister van Defensie Gantz eiste een nieuwe zitting van het Hooggerechtshof. Deze zaak is nog niet klaar.

