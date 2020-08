Alle inspectieresultaten horeca voortaan online te vinden

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat vanaf 1 september alle inspectieresultaten van gecontroleerde horeca in Nederland binnen twee weken online openbaar maken. Daarmee kan iedereen gemakkelijk zien hoe het gesteld is met de hygiëne bij restaurants en cafés.

De NVWA gaat elke maandag de meest recente inspectieresultaten publiceren, zegt een woordvoerder. Dat zal voor het eerst gebeuren op 21 september. De maatregel geldt niet met terugwerkende kracht: enkel inspectieresultaten na 1 september worden gepubliceerd. Vorig jaar voerde de NVWA 17.500 inspecties uit.

De toezichthouder hoopt dat bedrijven zich door de „actieve openbaarmaking” beter aan de hygiënevoorschriften houden. De gedachte is: meer transparantie leidt tot het beter naleven van regels door de bedrijven, schrijft de NVWA. „Consumenten kunnen zien hoe de NVWA oordeelt over horecagelegenheden.”

Vanuit de Tweede Kamer werd al langere tijd aangedrongen op het openbaren van alle inspectieresultaten. Nu is al een deel van de resultaten te vinden. Op de horeca-inspectiekaart is te zien hoe lunchrooms en de horecagelegenheden van de vier grootste steden in Nederland zijn beoordeeld op onder meer de omgang met voedsel en de aan- of afwezigheid van ongedierte.