‘Ik leen naast mijn studie om te beleggen’

in

‘Ik doe dit werk al twee jaar en het bevalt me prima. Het is tot nu toe de bijbaan die met 15 euro bruto per uur het beste betaalt. En op zondag krijg ik dubbel uitbetaald. Het maakt me niet zoveel uit wat ik doe qua werk, als het maar geen horeca is. Dan ben je zo verplicht om constant vriendelijk te zijn. Nu heb ik leuk contact met mijn collega’s, maar ik hoef niet de hele tijd sociaal te doen. Als orderverzamelaar sta ik op de afdeling houdbare producten en ik verzamel de orders van de filialen. Zo loop ik wel 15 kilometer op een dag.

„Ik studeer finance and control in Den Bosch en zou later wel financieel directeur willen worden bij een mooi bedrijf. Dat word je natuurlijk niet zomaar, maar als uiteindelijk doel lijkt dat me wel wat. Wat voor soort bedrijf maakt me niet zoveel uit, dat kan Google of Shell zijn, maar een midden- of kleinbedrijf is ook goed. Tussen die bedrijven zit natuurlijk wel een verschil als het gaat om de hoogte van je loon, maar dat vind ik niet het belangrijkste.

„Naast mijn inkomen leen ik maximaal bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Niet omdat ik het nodig heb, maar om te beleggen. Als ik dan klaar ben met mijn opleiding, zit er als het goed is zo’n 40.000 euro in mijn ‘studiefonds’ en heb ik een studieschuld van 45.000 euro. Die kan ik met mijn eigen fonds dan binnen 5 tot 10 jaar afbetalen, terwijl je daar normaal gesproken al snel 25 jaar over doet – afhankelijk van het maandbedrag natuurlijk.”

uit

‘Omdat ik nog bij mijn vader woon heb ik weinig maandelijkse kosten. Ik hoef niet mee te betalen aan de vaste lasten en mijn studiekosten betaal ik elk jaar in één keer. Een groot deel van mijn eten komt wel voor eigen rekening, omdat ik aan wil komen en daarvoor een dieet volg. Ik was namelijk best dun, dat zit in de familie – een snelle spijsvertering.

„Inmiddels ben ik wel goed op gewicht, maar mijn benen, buik en schouders mogen nog wel groeien. Ik eet daarom veel kaas, vlees, noten, yoghurt en vette vis en ’s avonds vaak vegetarisch. Dat laatste is natuurlijk niet per se vet, maar het kan geen kwaad om te matigen met vlees. En ’s avonds vind ik dat nu eenmaal makkelijker dan overdag met broodbeleg. Dan kies ik toch liever voor kaas en vleeswaren. Ook bezoek ik twee keer per kwartaal een diëtist om goed begeleid te worden, dat kost 25 euro per keer. Ik ben al 12 kilo aangekomen, maar er mag nog wel 12 kilo bij.

„Waar ik op let is het kopen van kleding. Ik ben zoals ik dat zelf noem een ‘kledingbulker’. Eens in de zoveel tijd zoek ik op de hoogste kortingen bij Wehkamp, en dan koop ik in een keer een heleboel kleren. Merken interesseren me niet zo, als het maar kwalitatief goede kleding is. Op deze manier kan ik heel voordelig winkelen. Zo heb ik een tijd terug voor 237 euro zestien nieuwe artikelen gekocht.”

Inkomen: Lidl (1.250 euro netto per maand), DUO (1.050 euro) Vaste lasten per maand: mobiele telefoon (25 euro), verzekeringen (125 euro), vrije uitgaven (100 euro), abonnementen (35 euro), sport (20 euro), boodschappen (100 euro), diëtist (17 euro) Sparen: wat overblijft Laatste grote aankoop: aandelen (7.000 euro)