Hamas meldt staakt-het-vuren met Israël

Hamas heeft op maandagavond een akkoord over een staakt-het-vuren met Israël aangekondigd. Dat meldt The Jerusalem Post. Met gezanten uit Qatar als bemiddelaars is in ieder geval afgesproken dat de recente escalatie in Gaza wordt beëindigd, een belangrijke grensovergang weer opengaat en er weer brandstof wordt toegelaten in het gebied.

De afgelopen weken liepen de spanningen tussen Israël en Hamas op. Vanuit Gaza werden er haast dagelijks brandende ballonnen gelanceerd, die zware schade toebrachten aan Israëlische landbouwgrond. Het Israëlische leger reageerde hierop met raketaanvallen op militaire doelen. Daarnaast werden grenzen gesloten en de brandstoftoevoer naar het gebied stopgezet. Bewoners in het gebied hadden door de blokkade nog maar drie tot vier uur stroom per dag.

Door een maritieme blokkade kon er niet op zee gevist worden door Palestijnse vissers, waardoor volgens Hamas de humanitaire omstandigheden in Gaza verslechterden. Het elektriciteitstekort vormde daarnaast een extra probleem voor het toch al kwetsbare gezondheidssysteem in Gaza, waar de afgelopen weken steeds meer coronabesmettingen zijn gemeld. Als onderdeel van het akkoord zou er medische hulp uit Israël moeten komen om de uitbraak te helpen bestrijden.