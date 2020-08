Groeistuipen plagen Philips-spin-off Biocartis

Geen twee weken, maar twee dagen. Een behoorlijk verschil als iemand moet wachten op de uitslag van een kankertest. Bij de Mechelse ontwikkelaar van moleculaire labtests Biocartis draait het allemaal om snelheid. Toch gaat het met de groeispurt van het beursgenoteerde bedrijf zelf minder snel dan gedacht.

Biocartis is ontsproten uit de onderzoekslaboratoria van Philips. Na de aankoop van een onderzoekslijn in 2010 bouwde de bekende Vlaamse wetenschapper Rudi Pauwels eerst op de High Tech Campus in Eindhoven en later over de grens verder een commercieel product voor ziekenhuizen: een draagbaar minilab voor een medische kankerdiagnose.

Simpel gezegd kan het apparaat snel en accuraat talloze kankertesten uitvoeren die arts en patiënt tijdwinst opleveren. Met zo’n test spoor je ter plekke en geautomatiseerd dna-mutaties op. Dat gebeurt doorgaans in grotere klinische labs met apparatuur van onder meer concurrent Roche Diagnostics. Door het formaat is het toestel van Biocartis echter ook bruikbaar op plekken waar zulke klinische labs niet beschikbaar zijn.

In april 2015 kreeg het bedrijf een beursnotering in Brussel tegen 11,50 euro per aandeel. Na een sterke start bleek de ambitie van een beurswaarde van ruim 465 miljoen euro groot en volgde tegenslag, gezien de huidige waardering van 265 miljoen euro. Volgens biotechanalist Alex Cogut van zakenbank Kempen heeft Biocartis zijn beursdoel niet gehaald: „Dat komt door vertraging bij het ontwikkelen van nieuwe testen en de toegang tot nieuwe markten.” Maar Cogut ziet ook het potentieel: „Het platform is behoorlijk veelzijdig. Biocartis kan nog veel meer doen met deze technologie, zoals nog tientallen kankertests ontwikkelen.”

Dat Biocartis (jaaromzet 37,7 miljoen euro, verlies 64,2 miljoen euro) dit potentieel nog niet benutte, heeft meerdere oorzaken. De stap naar Amerika, China en Japan vergt grote investeringen en kost meer tijd dan verwacht. Cogut: „Vergelijk het met Nespresso. Biocartis verkoopt het systeem plus de testcartridges, die vervolgens voor de omzet zorgen. Als de verkoop van machines dan achterblijft, komt die omzet niet op gang.” Het Duitse Curetis heeft hetzelfde verdienmodel.

Daarbij kent de moleculaire oncologiesector strenge regelgeving, legt analist Lenny Van Steenhuyse van KBC Securities uit. „Elke klant moet door een validatiefase heen. Biocartis had reeds ervaring in Europa, waar dit in het begin ongeveer een jaar in beslag nam. Ze gingen ervan uit dat ze dit in de VS konden versnellen, wat niet het geval was, vanwege lokale regulatie en vereisten.”

Die achterstand liep Biocartis eind vorig jaar en in het eerste kwartaal van 2020 weer wat in. Van Steenhuyse: „Heel onfortuinlijk dat het bedrijf juist toen de coronacrisis heeft moeten verteren.” Toen de niet-dringende zorg werd gestaakt, beperkte dat de toegang tot ziekenhuizen en liep het aantal kankerdiagnoses fors terug. „Dat vergt een inhaalslag, want die patiënten zijn natuurlijk niet verdwenen.” Biocartis ging de coronacrisis in met een kaspositie van 170,1 miljoen euro en verwacht dat daar eind dit jaar nog 110 miljoen euro van over is.

De aankondiging van een Covid-19-test bracht beleggers in april nog wel in vervoering. De Biocartis-machine kan namelijk ook gebruikt worden om infectieziekten te traceren. Een relevante stap, zegt Van Steenhuyse. „Dit is een zeer competitieve markt. Biocartis mikt daarom op intensivecareafdelingen waar tijd van belang is.” Al is onduidelijk wanneer de test beschikbaar is en in welke volumes. Cogut: „Aan de vraag ligt het niet. Wat ze kunnen leveren, kunnen ze zeker verkopen.” Donderdag presenteert Biocartis de halfjaarcijfers.

