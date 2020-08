Euthanasie demente ouderen kan veel beter in een vroeg stadium

Opnieuw heeft een medisch tuchtcollege geoordeeld dat een arts onzorgvuldig heeft gehandeld bij de euthanasie op een patiënte met dementie. Op 17 augustus besliste het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam dat een arts van het Expertisecentrum Euthanasie ten onrechte het oordeel van een onafhankelijke arts van Steun en Consultatie in Nederland (SCEN) naast zich neer heeft gelegd. Deze SCEN-arts kon niet vaststellen dat de patiënte ondraaglijk leed. Na overleg met zes collega’s van het expertisecentrum besloot de arts het oordeel van de SCEN-arts te negeren en de euthanasie toch uit te voeren.

Klaas Rozemond, universitair hoofddocent strafrecht Vrije Universiteit Amsterdam

Volgens de euthanasiewet is consultatie van een onafhankelijke arts vereist voordat een arts euthanasie mag uitvoeren.

Het tuchtcollege geeft duidelijk aan dat een arts het oordeel van een SCEN-arts niet zomaar mag passeren en dat de collega’s van het expertisecentrum geen onafhankelijke artsen zijn. Bovendien kan het tuchtcollege uit de verklaringen van de collega’s niet afleiden dat de patiënte inderdaad ondraaglijk leed. Kennelijk waren de zorgvuldigheidseisen op dit punt onvoldoende duidelijk en moest het tuchtcollege de arts daarom een waarschuwing geven.

‘Koffiezaak’

Een vergelijkbaar probleem deed zich voor in de zogenoemde ‘Koffiezaak’ waarin het Regionaal Tuchtcollege Den Haag eerder uitspraak deed. Dat tuchtcollege was van oordeel dat een verpleeghuisarts haar voornemen om het leven van een patiënte met dementie te beëindigen met de patiënte had moeten bespreken.

In plaats daarvan had deze arts een slaapmiddel in de koffie van de patiënte gedaan en de euthanasie uitgevoerd door middel van een infuus. Dat was volgens het tuchtcollege in strijd met het zelfbeschikkingsrecht van de patiënte.

Weliswaar vernietigde de Hoge Raad de uitspraak van het tuchtcollege in het belang der wet, maar die vernietiging was gebaseerd op een ander punt: het tuchtcollege had een te beperkte uitleg gegeven aan de schriftelijke wilsverklaring van de patiënte.

De Hoge Raad sprak geen oordeel uit over de verplichting van de arts om de euthanasie met de patiënte te bespreken. De waarschuwing die het tuchtcollege daarvoor aan de arts gaf, geldt nog steeds. Ook uit deze zaak blijkt dat de zorgvuldigheidseisen onvoldoende duidelijk zijn. Daarom moeten de tuchtcolleges deze eisen uitleggen en worden zij op bepaalde punten weer gecorrigeerd door de Hoge Raad.

Onduidelijkheden

Het is de vraag of artsen wel op deze manier moeten doorgaan met euthanasie bij mensen met dementie. Vanwege de onduidelijkheden in de zorgvuldigheidseisen kan dat in de nabije toekomst leiden tot nieuwe waarschuwingen door tuchtcolleges en uitspraken van de Hoge Raad.

Die onduidelijkheden worden veroorzaakt door de mogelijkheid van euthanasie bij mensen met dementie op basis van hun schriftelijke wilsverklaringen. Het probleem is dat de zorgvuldigheidseisen daarvoor onvoldoende zijn uitgewerkt in de euthanasiewet en dat ook de schriftelijke verklaringen vaak meerduidig zijn.

Patiënten zijn in bepaalde gevallen ook niet meer in staat om duidelijk aan te geven of zij wel euthanasie willen en ondraaglijk lijden. Het gevolg van al deze onduidelijkheden is dat artsen de zorgvuldigheidseisen, de schriftelijke wilsverklaringen en de mondelinge wilsuitingen van hun patiënten moeten interpreteren.

Niet de wil en het lijden van de patiënt op het moment van de euthanasie zijn beslissend, maar de interpretaties die de artsen daaraan geven. Die interpretaties verschillen per arts en dat leidt tot willekeur: het hangt van de betrokken artsen af of euthanasie wel of niet is toegestaan.

Die willekeur is een zwaarwegend argument om te stoppen met euthanasie in dit soort gevallen. Dat betekent niet dat levensbeëindigingen bij mensen met dementie niet meer zijn toegestaan, maar dat de mogelijkheid daartoe in een eerder stadium moet worden verruimd.

In de recente zaak gaf de patiënte meteen nadat zij haar schriftelijke verklaring had opgesteld aan dat zij euthanasie wilde, maar haar huisarts weigerde dat. Kennelijk was de arts van oordeel dat de patiënte op dat moment niet ondraaglijk leed. Ondraaglijk lijden is een wettelijk vereiste en daarom mag een arts geen euthanasie uitvoeren wanneer dat lijden nog niet kan worden vastgesteld. Dat kon echter ook niet meer toen de arts van het Expertisecentrum Euthanasie de euthanasie wilde uitvoeren.

Vroeg stadium

Wanneer de mogelijkheid van euthanasie in een vroeg stadium wordt verruimd, hoeven deze onduidelijkheden zich niet meer voor te doen. Uit de jaarverslagen van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie blijkt dat verreweg de meeste mensen met dementie euthanasie willen en ook krijgen wanneer zij dat zelf nog kunnen beslissen.

Zij hebben ook het fundamentele recht om over hun eigen levenseinde te beschikken. Volgens de Hoge Raad hebben zij bovendien het recht om op een waardige wijze te sterven. Het is in strijd met deze rechten wanneer artsen tegen hun patiënten moeten zeggen: misschien wilt u nu al euthanasie, maar we moeten wachten totdat u ondraaglijk lijdt. Dat wachten heeft dan weer tot gevolg dat patiënten zo ver achteruitgaan dat hun wil en hun lijden niet meer kunnen worden vastgesteld. Artsen zouden daarom meteen tegen mensen met dementie moeten kunnen zeggen: ik help u wanneer u dat zelf wilt.