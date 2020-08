Eerste vlucht El Al naar Emiraten wekt hoop en woede

Een El Al-vliegtuig met hoge Israëlische en Amerikaanse functionarissen aan boord landde maandag na een vlucht van honderden kilometers door het Saoedische luchtruim op de luchthaven van Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Het was een schouwspel dat velen drie weken geleden nog voor onmogelijk hadden gehouden. Om de goede bedoelingen te onderstrepen was op de kop van de Boeing 737 in het Arabisch, Engels en Hebreeuws het woord ‘Vrede’ gezet.

Dat het El Al-toestel in Abu Dhabi kon landen vloeit voort uit het ‘vredesakkoord’ dat Israël en de Emiraten op 13 augustus aankondigden over de normalisatie van hun relatie. De Emiraten zijn daarmee na Egypte en Jordanië het derde Arabische land dat dit doet. Dat ook de Saoediërs maandag geen spaak in het wiel staken was te danken aan Amerikaanse druk. Zonder Saoedische instemming zou de vlucht ruim twee keer zo lang hebben geduurd.

De Israëliërs en Amerikanen zullen in Abu Dhabi overleg voeren met de Emiraatse leiders over de nadere invulling van de Israëlisch-Emiraatse samenwerking. Israëlische functionarissen hopen op overeenstemming over een datum, mogelijk nog in september, waarop de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Emiraatse kroonprins Mohammed bin Zayed het akkoord kunnen tekenen in Washington. Met zo’n ceremonie zou president Donald Trump goede sier kunnen maken tijdens zijn herverkiezingscampagne.

'Een historische dag'

Netanyahu sprak maandag vanuit Jeruzalem van „een historische dag” en Trumps schoonzoon Jared Kushner, die de Amerikaanse delegatie leidt, zei voor vertrek uit Israël bij de Klaagmuur te hebben gebeden dat moslims en Arabieren in de hele wereld door deze vlucht zouden inzien dat „de toekomst niet voorbestemd hoeft te zijn door het verleden”. Een aansporing om hun traditionele weigering om vrede te sluiten met Israël uit solidariteit met de Palestijnen op te geven.

Of Kushners gebed verhoord wordt, is nog hoogst onzeker. Andere Arabische staten, waaronder Saoedi-Arabië, vertonen nog geen aandrang ook vrede met Israël te sluiten. Het is zelfs de vraag of een volgende El Al-vlucht naar Abu Dhabi zonder hoge Amerikaanse functionarissen aan boord opnieuw toestemming zal krijgen over Saoedisch grondgebied te vliegen.

Palestijnse woordvoerders reageerden getergd op de vlucht naar Abu Dhabi. „We hadden gehoopt een Emiraats vliegtuig te zien landen in een bevrijd Jeruzalem”, verklaarde de Palestijnse premier Mohammed Shtayyeh. Het argument van voorstanders van het akkoord tussen Israël en de Emiraten dat Netanyahu heeft beloofd zijn plannen voor annexatie van Palestijnse gebieden voorlopig te bevriezen kan in Palestijnse ogen evenmin genade vinden.

Lees ook: Eerste officiële vlucht uit Israël geland in de Emiraten

Ook de pas ontkiemde Israëlisch-Emiraatse samenwerking kan al direct vastlopen. Tot ongenoegen van Netanyahu wil prins Mohammed bin Zayed F-35 gevechtsvliegtuigen aanschaffen in de VS. Tot dusverre hebben de VS in het Midden-Oosten alleen Israël toegestaan die te verwerven. Het is nog niet duidelijk of de VS de wens van de Emiraten honoreren.