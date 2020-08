Eerste officiële vlucht uit Israël geland in de Emiraten

Voor het eerst is maandag een officiële vlucht vanuit Israël geland in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Israëlische en Amerikaanse functionarissen, onder wie Donald Trumps schoonzoon Jared Kushner, gaan daar praten over de betrekkingen tussen Israël en de VAE, meldt persbureau Reuters. Recentelijke zijn de diplomatieke banden tussen de twee landen, die decennia lang verstoord waren, weer aangehaald.

De VAE schrapten afgelopen zaterdag een boycot tegen Israël, die al gold sinds 1972. De Emiraten weigerden sinds hun onafhankelijkheid de officiële banden aan te halen vanwege de bezetting van Palestijns gebied. Na bemiddeling van de Amerikaanse president Donald Trump hebben de VAE eerder deze maand Israël als land erkend.

In ruil voor de erkenning beloofde Israël de aangekondigde annexatie van Palestijns gebied op de Westelijke Jordaanoever op te schorten. Nu is de weg vrij voor diplomatieke en economische betrekkingen tussen de twee landen.

Op sociale media noemt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de vlucht “historisch”. Ook Kushner gebruikte die woorden bij aankomst in de VAE. „We hebben de piloten gevraagd om sneller te vliegen, want er is een grote haast tussen de mensen van beide landen om oude barrières te doorbreken, elkaar te leren kennen en nieuwe en hopelijk zeer diepe vriendschappen te sluiten”, zei hij volgens persbureau AP.

