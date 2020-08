Eerst de rijken en dan pas de rest

In een ideale wereld gaat de verdeling van beschikbare coronavaccins straks zo: zorgmedewerkers eerst, kwetsbare mensen zoals ouderen en chronisch zieken als tweede, dan inwoners van plaatsen met grote uitbraken, en dan de rest.

Of, als het uitgangspunt niet is om zoveel mogelijk levens te redden, maar om de verspreiding te remmen: eerst een ring van vaccinaties om plaatsen met grote uitbraken, dan de zorgmedewerkers, dan de kwetsbaren, dan de rest.

Op nationaal niveau is deze afweging al moeilijk, maar er is tenminste iemand die daarover gaat: de regering. Op mondiaal niveau ontbreekt die regie. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) mag overheden alleen adviseren en bij gebrek aan regie zorgen rijke landen eerst voor zichzelf en moeten arme landen nog maar zien hoe ze straks een vaccins bemachtigen. De verdeling wordt dan: eerst de rijken, dan de rest.

Werken landen samen of is het ieder voor zich?

Langs bij de mensen op wie het vaccin wordt getest.

Vaccinontwikkeling: wat er in Nederland gebeurt.

Een vaccin, en dan? NRC polst wereldwijd of men zich wel wil laten inenten.

De Covid-wereld kampt met vaccinnationalisme. Terwijl er nog niet één kandidaat-vaccin bewezen effectief en veilig is, hebben rijke landen al ruim twee miljard doses vooruitbesteld. Door de beperkte capaciteit van producenten betekent dit automatisch dat armere landen naar achteren schuiven in de rij.

Rijke landen bestellen een veelvoud van wat ze nodig hebben. Ze bestellen ook vaccins van verschillende farmaceuten. Zo vergroten ze de kans dat ze ook voorzien zullen zijn als sommige vaccins mislukken. Volgens rekenwerk van het tijdschrift Nature heeft het Verenigd Koninkrijk het grootste surplus gereserveerd, met vijf doses per inwoner, direct gevolgd door de Verenigde Staten, met bijna vijf doses per inwoner.

Aan de andere kant van het spectrum staat een groep van 92 landen met lage inkomens (zoals Afghanistan) en zogeheten lage-middeninkomens (zoals Vietnam). Voor hun inwoners zijn nog bij lange na niet genoeg vaccins besteld.

Het is dus ieder voor zich. De VS investeerden al vroeg in alle veelbelovende vaccinprojecten. Het Congres trok 10 miljard dollar uit voor Operation Warp Speed in de hoop in januari 300 miljoen doses te hebben. China ging eveneens zijn eigen weg en heeft beloofd aan Afrika te denken, maar wel pas nadat China is bediend. Rusland, ook solo, trok deze zomer aandacht met de mededeling dat het als eerste land een werkbaar vaccin had: Spoetnik V, vernoemd naar de kunstmaan waarmee de Sovjets in de Koude Oorlog de VS de loef afstaken. Westerse experts, zoals de Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci, twijfelen aan de werking ervan, maar president Poetin zegt dat het veilig is omdat zijn dochter er ook mee is ingeënt.

De Europese Unie was in eerste instantie niet bijster snel. Terwijl de VS in het voorjaar deal na deal sloten met de industrie, stond overleg tussen 27 lidstaten slagvaardigheid in de weg. Een coalitie van vier landen, waaronder Nederland, doorbrak die impasse door gezamenlijk in gesprek te gaan met de industrie. Sindsdien onderhandelt een groep landen onder leiding van de Commissie voor de hele EU. Vorige week heeft de EU het eerste contract afgesloten (met AstraZeneca). Onderhandelingen met Johnson & Johnson/Janssen en Sanofi/GlaxoSmithKline zijn vergevorderd. Volgens Nature kan de EU nu aanspraak maken op drie doses voor elk van haar 450 miljoen inwoners. Een deel van die doses is bedoeld om door te sluizen naar minder kapitaalkrachtige landen.

Gemeenschappelijke vijand

Voor Feike Sijbesma, tot september coronagezant van het Nederlandse kabinet, was het gebrek aan samenwerking tussen overheden ontnuchterend, zei hij eerder deze zomer in een interview. „Als je in januari aan mij had gevraagd: ‘Alle landen in de wereld krijgen een gemeenschappelijke vijand, wat gaat er gebeuren?’, dan had ik geantwoord: ‘Simpel, dat staat in elk psychologieboek, een gemeenschappelijk probleem verenigt. Dan gaan we gezamenlijk inkopen.’ Maar het is niet gebeurd. Met beademingsmachines, mondkapjes en testen: iedereen gaat voor zichzelf. Voor vaccins wordt er nu gelukkig wel Europees samengewerkt.”

Europa is ook als het enige grote machtsblok vanaf het begin betrokken bij internationale pogingen om arme landen te voorzien. Met de WHO en enkele andere organisaties werd al in april de basis gelegd voor een internationale aanpak van de pandemie. Onderdeel van deze ACT Accelerator is een inkoopcombinatie voor vaccins, genaamd Covax.

Covax is een mix van eigenbelang en altruïsme: rijke landen betalen, armere landen bieden het volume van hun inwonertal, zodat ze gezamenlijk aan marktmacht winnen bij de inkoop van vaccins. Voor farmaceuten is het voordeel dat Covax bijdraagt aan de ontwikkelingskosten en grote partijen afneemt. Als een vaccin is goedgekeurd, wordt het groot ingekocht en verdeeld over de deelnemende landen, in eerste instantie naar rato van inwonertal. Nederland krijgt volgens dit model evenveel doses als Senegal en Cambodja.

Op deze manier moet elk land genoeg krijgen om de 20 procent van zijn inwoners die het hardst bescherming nodig hebben, zoals zorgmedewerkers en kwetsbare groepen, te vaccineren. Als er daarna meer vaccins beschikbaar komen, wordt gekeken naar de specifieke situatie per land.

Of Covax van de grond komt, is onzeker. EU-landen, de Gates Foundation en de Wellcome Trust legden in het voorjaar wel geld op tafel, maar Covax heeft op termijn 18,1 miljard nodig. Covax is in gesprek met negen fabrikanten om twee miljard doses te bemachtigen voor verspreiding eind volgend jaar. Landen moeten voor dinsdag laten weten of ze mee willen doen.

Brandbrief

WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus verzond eerder deze maand een brandbrief om landen tot deelname te overreden. „Vaccinnationalisme helpt alleen het virus”, verklaarde hij op een persconferentie. „De snelste manier om deze pandemie te beëindigen en economieën weer op gang te krijgen, is door overal de bevolkingsgroepen met de hoogste risico’s te beschermen, in plaats van de gehele bevolking van slechts enkele landen.”

Tedros vond paus Franciscus aan zijn zijde: Hoe „triest”, zou het zijn, zei de paus tijdens zijn wekelijkse videotoespraak, „als de rijksten prioriteit krijgen”.

Hoe altruïstisch Nederland en de EU uiteindelijk zullen zijn, is ongewis. Nederland streeft ernaar dat in de overeenkomsten met farmaceuten een bepaling over donatie wordt opgenomen. „Dat lijkt tot nu toe goed te lukken”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. Het kabinet heeft ook 30 miljoen euro gereserveerd voor kwetsbare landen. „Omdat nog niet bekend is wanneer welk vaccin klaar is, is ook nog niet te zeggen wanneer er welke hoeveelheden weggegeven kunnen worden.”

De Commissie maakte maandagmiddag bekend dat de EU en de lidstaten toetreden tot COVAX, maar dat de inkoop van vaccins via de Brussel eveneens doorgaat. De EU draagt 400 miljoen euro bij aan het internationale initiatief.

Als landen geld geven aan de WHO ten behoeve van vaccins komt dat kwetsbare landen ook ten goede, maar het idee van gezamenlijke inkoopkracht verwatert als rijke landen hun eigen inkoop regelen. Als landen alleen opereren levert dat „een paar winnaars en veel verliezers” op, waarschuwde Richard Hatchett, directeur van Cepi, een organisatie die de ontwikkeling van vaccins stimuleert vorige week.

Aukje Mantel, hoogleraar farmacie en internationaal gezondheidsbeleid in Utrecht, wijst erop dat de wereld de kans heeft laten lopen om zich goed voor te bereiden. „We hadden al veel eerder internationaal afspraken kunnen maken voor een noodsituatie als deze. Na de Mexicaanse griep [in 2009] werd dat ook geopperd, maar dat denken is versloft. Nu de noodsituatie er is, is er geen tijd meer om zo’n verdeling uit te denken en ook uit te leggen. Nederlandse burgers eisen min of meer dat de overheid als eerste voor hen zorgt.”

Samenwerkingsverband Covax is volgens haar de enige manier om een faire distributie van het vaccin te garanderen. „Als het deze clubs samen niet lukt, wordt het moeilijk. Hierin zijn alle grote spelers in het veld verenigd.”

