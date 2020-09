‘Eerlijke’ mode schrikt niet meer af in Eys

Menige vinger ging naar het hoofd, toen Astrid Deckers in 2011 vertelde dat ze een winkel in duurzame mode wilde beginnen. Nota bene in het petieterige Eys, een dorp met nog geen 1.700 inwoners midden in het Heuvelland. Ging Deckers voor dát avontuur een vaste baan als managementassistent bij een projectontwikkelaar opzeggen? Was ze gek geworden?

Maar Deckers (nu 44) was vastbesloten. Haar bewustwording was kort daarvoor begonnen. „Vlak voordat we gingen trouwen, liep mijn relatie stuk. Ik was 31 en had geen huis, geen partner en geen verdere plannen. Behalve emotionele problemen leverde dat ook lichamelijke klachten op. Ik kwam terecht bij een natuurgeneeskundige die me aanraadde om te stoppen met het eten van bepaalde voedingsmiddelen. Zo ontdekte ik biologisch vlees en biologische groente en fruit. Intussen ben ik al minstens zeven jaar niet meer in een supermarkt geweest.” Ze doet haar boodschappen bij biologische winkels, markten of rechtstreeks bij de boer.

Kort daarna dook ze in de misstanden in de kledingindustrie en de duurzame mode. „Op dat gebied was er nog vrijwel niets in Zuid-Limburg. En ik wilde een zaadje planten. In 2009 ben ik voorzichtig begonnen met een webwinkel. Maar dat was naast een voltijdbaan erg druk. Bovendien willen veel klanten voelen, passen en persoonlijk advies.” In 2011 besloot ze er vol voor te gaan en een echte winkel te openen. Makkelijk is het sindsdien niet geweest, zegt Deckers. „Banken verklaarden me voor gek, ik heb er mijn eigen spaargeld in moeten stoppen. En het grootste deel van de opbrengst, investeer ik direct weer in een nieuwe collectie.” Maar ze bleef drijven.

In Eys beschikt ze over 130 vierkante meter voor niet al te veel huur: winkelruimte, opslag en een fotostudio (voor de webwinkel). Naast kleding verkoopt Deckers inmiddels ook duurzame interieurartikelen en cadeautjes als chocola en zeep.

„Eys ligt centraal tussen Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht. Aken is vlakbij.” Het dorp trekt het hele jaar door toeristen, zegt Deckers, vooral veel wandelaars en wielrenners. Bij de horecazaak naast haar winkel, De Tantes, zit het vrijwel altijd vol. „Die mensen komen langs De Groene Knoop. Mijn doelgroep hoeft ook niet elke drie weken iets nieuws. Klanten komen één of een paar keer per jaar en combineren het met iets anders, een weekendje weg of een lange wandeling.”

In de eerste jaren vermeldde het bord voor De Groene Knoop alleen dat de winkel open was. Verwijzingen naar duurzame mode kon door het imago passanten afschrikken, dacht Deckers. Nu staat er ‘green lifestyle’ bij. „De grote ramp in een kledingfabriek in Bangladesh [in 2013 stortte een gebouw in met 1.134 doden tot gevolg] leidde tot meer bewustwording. De laatste tijd merk ik dat mensen nog meer openstaan voor de duurzaamheidsgedachte. De afgelopen jaren kan ik het verhaal achter mijn winkel en de producten steeds vaker vertellen.”

Misschien is het vooral nog een onderstroom, geeft Deckers toe. „Deze winkel is natuurlijk ook een soort bubbel. Van mijn partner hoor ik geregeld nog wat hij terugkrijgt, als hij vertelt dat zijn vrouw iets met duurzame mode doet.” Eigenlijk weet ze dat ook wel. „Ik heb afgeleerd om er constant over te blèren. Op feestjes zal ik er zelf niet over beginnen. Want voor je het weet, moet je de hele avond in de verdediging tegen iemand die het complete onzin vindt. En je wordt door sommigen automatisch in het hoekje van de geitenwollen sokken gezet.”

In Eys heeft Deckers inmiddels aan vertrouwen gewonnen en voelt ze zich helemaal thuis. „Nog steeds zijn er vrouwen uit het dorp of de omgeving die voor de eerste keer een kijkje komen nemen. Vaak zeggen ze iets gehoord te hebben van een buurvrouw of een vriendin. Als ze dan horen dat ik ook dialect spreek en uit de buurt kom, is het ijs snel gebroken.”

Gestorven op de tractor

Aan de rand van Ransdaal, het dorp waar Deckers oorspronkelijk vandaan komt, boert Zef Soogelee op eigenzinnige wijze. Alleen al de boerderij duidt daarop: een modern ogende open stal en een los woonhuis, uitgevoerd met leem en veel hout. Het ontwerp haalde het Jaarboek Architectuur 2017-2018 van het Nederlands Architectuurinstituut.

Vanuit zijn woning heeft Soogelee zicht op de poel van zijn kudde vleeskoeien. Ze meldden zich – alsof het is afgesproken – vrijwel tegelijk met de aankomst van het bezoek. „Ze poepen en pissen er ook in”, lacht de boer. „Maar als ze willen drinken, doen ze dat het liefst uit deze poel. Pas als het echt niet anders kan, kiezen ze voor het leidingwater.” Zijn koeien staan ongeveer negen maanden per jaar buiten. Geslacht worden ze door de lokale slachter.

De Soogelees zijn al zo’n honderd jaar in en rond Ransdaal. „Mijn vader stierf op de tractor, hartstilstand”, vertelt Zef, zelf behorend tot de derde generatie.

Hij genoot zijn opleiding aan de Middelbare en de Hogere Agrarische School. „Toen ik in loop van de jaren tachtig wilde terugkeren naar het bedrijf van mijn ouders adviseerde iedereen me het niet doen. Zo’n kleine boerderij met dertig koeien was niet rendabel te krijgen.”

Soogelee ging toch op de boerderij werken. Het bleek inderdaad geen vetpot. „Het eerste jaar samen met mijn ouders bleef er onder de streep 11.000 gulden over. Dat moesten we met z’n drieën verdelen. Daar schrok ik wel van, maar ik weet nog dat mijn vader me aankeek en zei: ‘Heb je honger geleden, jongen?’ Dat heb ik altijd onthouden.” En wijzend op zijn huidige bedrijf, waarin hij langzaam toegroeide naar een duurzame bedrijfsvoering: „Dit heb ik toch maar mooi kunnen opbouwen.”

De koeien van duurzame boer Zef Soogelee staan zo’n negen maanden per jaar buiten. Foto Chris Keulen

Zijn ouders zaten nog in melkkoeien en begonnen met kerstbomenteelt. Dat laatste is Soogelee blijven doen, met zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen. Na zijn komst werd ook begonnen met het verhuren van wat ruimte aan toeristen en de melkkoeien werden vleeskoeien. Zo’n tachtig zijn het er nu, Belgische witblauwen gekruist met Blonde d’Aquitaine en Parthenais. Slechts een maand of drie per jaar staan ze op stal. De rest van het jaar zwerven ze overdag door de weilanden. Hemels Vlees heet Soogelees bedrijf. Zijn product heeft niet het benodigde certificaat voor biologisch. Zelf noemt hij zijn werkwijze „natuurvriendelijk”. De onderneming is energieneutraal. Zijn voer komt deels van eigen land (maïs en graan) en van bedrijven uit de buurt (bijvoorbeeld bierbostel van een brouwerij een dorp verder). Bijvoeren met importsoja of ander krachtvoer van ver weigert hij, vanwege zijn duurzame filosofie. „Verdiensten zitten niet per se in de hoeveelheden maar in de manier van afzetten. Ik verkoop alles zelf. De klantenkring reikt tot in de Randstad. Daar maak ik een paar keer per jaar een ronde om vlees bij de mensen te brengen.” Bij de kerstbomen mogen Shropshire-schapen de begroeiing tussenin wegvreten, zodat er geen gewasbestrijdingsmiddelen nodig zijn.”

Natuurlijke rafelrandjes

Het stoort hem hoe ‘zijn’ Heuvelland, alom geprezen om zijn schoonheid, te grabbel wordt gegooid aan het grootschaliger boeren. „De laatste jaren wordt de greep van een paar grote aardappelboeren steeds groter. Ze bieden hoge pachtprijzen. Maar het resultaat is snelle uitputting van de bodem, erosie en meer eenvormigheid. De natuurlijke rafelrandjes tussen weilanden en akkers verdwijnen steeds vaker.”

Al is het maar kleinschalig: toch een beetje het verschil maken, dat vindt Soogelee belangrijk, vertelt hij lopend naar ’t Hemelrijk, het hoogstgelegen stuk land van zijn twintig hectare grond. Als student op de Hogere Agrarische School (HAS) in Den Bosch was hij een van de leiders van een kraakactie van het Claraklooster dat gesloopt zou worden om plaats te maken voor moderne appartementen. „Het complex is gered en er wonen nog steeds veel mensen. Later heb ik succesvol actiegevoerd voor het behoud van het NS-station hier in Ransdaal-Klimmen.”

Iedereen raadde het me af, Zo’n kleine boerderij was niet rendabel’ Zef Soogelee

Soogelee hoopt met zijn manier van ondernemen ook een verandering in gang te zetten en hij zou het fijn vinden als zich op niet al te lange termijn iemand aandiende die zijn bedrijf wil voortzetten. Omdat er nooit een vierde generatie Soogelee is gekomen staat hij sinds een jaar op de site Boer Zoekt Boer, bedoeld om opvolgers te vinden. „Dat heeft tot nu toe nul reacties opgeleverd. De studenten, die nu van de HAS afkomen, denken groot. Die willen minstens 150 tot 200 koeien, twee of drie melkrobots. Dan denk ik: jongens, veel geluk, maar daar ligt niet de toekomst. Die kant van de sector wordt alleen maar kapitaalintensiever, terwijl de opbrengst afneemt.”

Ritme van de seizoenen

Toch zijn er wel jonge enthousiastelingen te vinden in het Heuvelland. In Cadier en Keer, op de helling tussen het Maasdal en het Heuvellandplateau, runnen Coenraad (27) en Sanne Reinders (32) landgoed de Heerdeberg. Koken en leven met het ritme van de seizoenen, is de filosofie. Sanne regelt de zakelijke kant. Coenraad is boer, slachter en kok tegelijk.

Studeren ging hem vroeger als dyslecticus moeizaam af. Maar in Driebergen haalde hij toch een diploma op een automotive-opleiding. „Mijn vader heeft oldtimers en gaf me de liefde mee. Maar het wereldje van pakken en dealers sprak me niet erg aan.”

Na zijn studie begon hij op het landgoed Heerdeberg, dat zijn ouders (beiden ondernemers in ruste) vijftien jaar geleden kochten, met het houden van vijf varkens. In 2015 startte hij een bedrijfje dat beetje bij beetje groeide. De broodjeszaak waar mensen ook een kop koffie en een glas wijn konden komen drinken, werd een volwaardig restaurant. In het gebouw, de tuin en de aanpalende grotten zijn ook geregeld huwelijksfeesten en zakelijke bijeenkomsten. Er zijn ook nog twee vakantiewoningen te huur. De veestapel bestaat inmiddels uit zo’n twintig koeien en veertig varkens. Reinders: „Ik maak veel uren maar het wordt nooit een sleur, daarvoor is er te veel afwisseling. Ik leer nog elke dag nieuwe dingen. En ik ben veel buiten, dat houdt het hoofd fris.”

Hij is blij dat hij op de Heerdeberg gezelschap heeft gekregen van Taco en Sonja Blom. Ze hebben decennialang hun groente verbouwd in Sint Geertruid, een aantal kilometers verderop. Maar ze zagen de kracht van samenwerking en zijn verhuisd naar de Heerdeberg. De Bloms werken via de principes van de permacultuur, zo veel mogelijk uitgaand van het in elkaar grijpen van de diverse ecosystemen. Reinders, lopend langs hun plek: „Geen monocultuur met maar één of een paar gewassen, maar zo veel mogelijk variëteit.” Op elke rij staat een andere groente, van de bekende tot de vergeten soorten.

De omgeving is nog niet in alle opzichten ingericht op anders ondernemen. De varkens van Heerdeberg hebben vrije uitloop. Het leverde de maximale vijfsterrenwaardering op van de Stichting Varkens in Nood. De dieren scharrelen in een hellingbos met wilde zwijnen dat onder Natura 2000 valt, een Europees netwerk van beschermde gebieden bedoeld voor herstel van de biodiversiteit. „Er bestaan nog geen regels voor. Daar wordt aan gewerkt. Ondertussen staat de gemeente het wel toe. Die profileert zich als zogeheten Cittaslow-gemeente met extra oog voor duurzaamheid en de leefomgeving. Maar er heeft ook wel eens een omwonende geklaagd over het loeien van een van de koeien.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 1 september 2020