Canada! Dat prachtige, heerlijke land waarvan we sinds Michael Moores Bowling for Columbine (2002) weten dat de achterdeuren er niet op slot zitten, waar amper een moord wordt gepleegd, waar de gekrulde perfectie van Justin Trudeau de scepter zwaait. Geen wonder dat wanneer dat land aan de beurt is voor een VPRO-reisserie de titel Paradijs Canada is.

De eerste aflevering bleek zondag een ijsdouche voor de Canadafan. Journalist en schrijver Emy Koopman toog naar het stadje Smithers, aan de zogenoemde Highway of Tears in het westen van het land. Langs de weg staan grote borden ‘Girls don’t hitchhike’. Tientallen jonge vrouwen zijn er in de loop der jaren bij het liften vermoord. De meeste behoren tot wat First Nations worden genoemd – de afstammelingen van Canada’s oorspronkelijke bewoners. Inheemse vrouwen hebben een zesmaal hogere kans dan anderen om vermoord te worden in Canada.

Koopman (1985) gaat op bezoek bij Matilda Wilson, een charismatische, oudere vrouw die in een klein huisje een kolossale hoeveelheid voedsel aan het bereiden is. Het is de dag van de jaarlijkse herdenkingsmars voor haar dochter Ramona, die 25 jaar geleden verdween. Waarschijnlijk wilde de zestienjarige liftend naar een feest, maar daar kwam ze nooit aan. Pas na tien maanden werd ze gevonden; bij veel vermissingszaken komt de politie hemeltergend traag in actie. Opgelost is de zaak al helemaal niet.

Waar veel verslaggevers tegenover hun gesprekspartners plaatsnemen, gaat Koopman er liever tussen staan. Tekenend is wat ze tegen Wilson zegt, wanneer deze met moeite heeft verteld over de dood van haar dochter: „I’m sorry for doing this to you.” Daarna gaat ze in de keuken helpen afwassen.

Dat Koopman de tijd neemt, betaalt zich uit als ze zich in een park voegt bij een groep jonge inheemse vrouwen, die goedkope sherry en wodka uit de fles naar binnen klokken. De vrouwen, meisjes nog, beginnen door elkaar heen te praten – ze laten een buskaartje zien om duidelijk te maken hoe duur het openbaar vervoer is. En dus wordt er in weerwil van alle waarschuwingen vaak gelift.

De burgemeester van Smithers komt aangefietst, schuin over het regenboog-zebrapad. Hij is vol begrip, zegt de juiste dingen en luistert belangstellend hoe een oudere alcoholist het bosje achter de slijterij aanprijst als slaapplaats: „It’s a good size bush. Nice and dry.” Er zijn verschillende projecten tegen de armoede, maar het is nog niet genoeg, erkent de burgemeester. „Aan sympathiek klinkende woorden van bestuurders is nooit een gebrek in Canada”, analyseert Koopman. Er volgt een fragment waarin premier Trudeau met maximaal pathos een rapport over de mishandeling van natives in ontvangst neemt.

De daden bij de woorden voegen is lastig. Een open wond is hoe inheemse kinderen bij hun ouders werden weggehaald en ondergebracht in internaten omdat „de indiaan in het kind moest worden geëlimineerd”. Het leidde tot misbruik en talloze zelfmoorden. Dit overheidsbeleid duurde niet tot 1965, niet tot 1975, niet tot 1985, maar tot 1995. Een van de kinderen die van haar vijfde tot haar twaalfde was opgesloten, is Matilda Wilson, de moeder van de vermoorde Ramona. „Ik ben een van de gelukkigen die geen zelfmoord heeft gepleegd.”

Tot zover het paradijs. Canada is voor Koopman zoals de legendarische tv-serie Twin Peaks: beeldschoon en unheimisch. Na één aflevering Paradijs Canada (geregisseerd door Hans Pool) krijg je het idee dat het glanzende sociale imago van het land vooral bestaat omdat het gunstig afsteekt bij de Verenigde Staten.