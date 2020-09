Economische nood? Bel Busker & De Boer

Wat een afscheidstournee. Het duo Busker & De Boer heeft een piepklein podium, maar ze halen eruit wat erin zit. Eerst dacht ik: hé, staan hier de nieuwe Acda & De Munnik? Mis. Han Busker leidt vakbond FNV. Hans de Boer is voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW. Dus eerder The Opposites met Slapeloze nachten.

De Boer stopt over ruim twee weken. Busker moet straks beslissen of hij een tweede termijn wil als FNV-voorzitter.

Maar nu praten Busker & De Boer al maanden mee over het crisis- en herstelbeleid van het vierpartijenkabinet-Rutte III. Je ziet ze niet, maar ze schuiven opeens naar voren als hun iets niet zint. Vorige week nam Busker bijvoorbeeld effectief stelling tegen snelle versobering van loonsubsidies voor werkgevers. De uitkomst bleek afgelopen vrijdag bij de publicatie van het derde steunpakket: de looptijd is langer dan de eerste twee, tot medio 2021. De versobering kent een glijdende schaal, maar is geen roetsjbaan.

De invloed c.q. macht van deze twee particuliere belangenbehartigers gaat ver. Ze voeren permanent overleg met het kabinet. Ze beslissen niet over de besteding van de tientallen miljarden euro’s die het kabinet uittrekt voor de crisisbestrijding, maar ze zitten wel in de regiekamer.

Bazen en bonden gaan niet over de miljarden aan steun, maar zitten wel in regiekamer

Welkom in het poldermodel. Regelmatig dood verklaard, soms zelfs al bijna opgegeven, maar nu springlevend. Busker & De Boer spelen hun rol in het hart van het poldermodel met verve. Ze zijn de co-voorzitters van de Stichting van de Arbeid, het exclusieve overlegforum van werkgevers en vakbonden. Die stichting is de motor van het poldermodel. Als die motor hapert, kan je in het sociaal-economisch overleg duwen en trekken wat je wil, maar hoor je louter gepruttel.

Voor Busker & De Boer is 2020 ook een jubileumjaar: ‘hun’ Stichting van de Arbeid bestaat 75 jaar. De Stichting was een deel van het bevrijdingsideaal. Als taak zag ze „de bevordering van de sociale vrede, orde en rechtvaardigheid”, zoals werkgeversvoorman Dirk Stikker in zijn memoires schreef.

Een beetje tot zijn eigen verbazing – want er was volop politieke strijd over de naoorlogse sociaal-economische ordening – erkende het toenmalige kabinet de Stichting eind mei 1945 „reeds aanstonds als adviserend lichaam”. En die hoofdrol heeft de Stichting nooit meer uit handen gegeven.

Toch is het ook wonderbaarlijk dat de werkgevers en vakbonden nog steeds die rol van betekenis kunnen spelen. De gloriejaren van de Stichting, zoals bij het Akkoord van Wassenaar (1982) met loonmatiging, arbeidsduurverkorting en winstherstel, liggen al twee generaties terug. Het links-liberale kabinet-Kok I (1994-1998) deed een ander boegbeeld van het poldermodel, de Sociaal-Economische Raad, aanvankelijk in de ban. VVD-leider Frits Bolkestein noemde de SER de Sociaal-Economische Rem. Maar nu ijveren de VVD- en D66-ministers voor steun van de sociale partners, zodat ze ten minste één oppositiepartij aan hun kant kunnen krijgen voor een meerderheid in het parlement.

De ledenaantallen van veel politieke partijen én van de vakbeweging dalen al jaren. Al heeft de vakbeweging ongeveer zes keer zoveel leden als alle politieke partijen bij elkaar. Naarmate kabinetten steeds meer partijen nodig hebben voor een meerderheid, groeit de invloed van de sociale partners. Ze geven draagvlak. Daar kun je kwaad over worden. Want het zijn particuliere belangengroepen die meedenken en beslissen over tientallen miljarden aan belastinggeld. Maar het is ook een crisisverschijnsel. Als de economische nood stijgt, zoeken politici samenhorigheid. Dat was in 1945 niet anders.

Menno Tamminga schrijft op deze plaats elke dinsdag over ondernemingsbeleid en economie.

