De verpleegster en de verliefde comazuiper

In de afkickkliniek sloeg de vonk over. Hij, een alcoholist die wilde breken met zijn „zeer destructieve patroon van bingedrinken”. Zij, een ervaren psychiatrisch verpleegkundige die hem nog geen week op haar afdeling had. Ze praatten en appten, zoenden en hielden elkaars hand vast. En één keer, vlak voor zijn overplaatsing twaalf dagen later, hadden ze seks op zijn kamer.

Negen maanden hadden ze een relatie zonder dat de kliniek op de hoogte was, erkent verpleegkundige Maartje. „Een knipperlichtrelatie”, vertelt ze, die in strijd was met de voorschriften en „die ik veel eerder had moeten beëindigen.” Alleen: elke keer dat ze het uitmaakte, ging haar ex zich zo excessief te buiten aan drank dat hij met spoed moest worden opgenomen. En dat stelt je als geliefde en tegelijkertijd hulpverlener voor een dilemma.

In een anoniem vergaderzaaltje in een betonnen kantoortoren in Eindhoven staan tafels opgesteld in een postcoronacarré. Tegenover de verpleegkundige zitten twee rechters en drie beroepsgenoten, allemaal vrouw, zij vormen het medisch tuchtcollege. Twee meter naast Maartje zit de klagende tegenpartij: een senior inspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en zijn advocaat. Een zorgverlener mag onder geen beding een relatie aanknopen met een cliënt, is het devies, in dat geval ligt (voorwaardelijke) schorsing voor de hand.

Op zo’n ingrijpende maatregel is de inspectie uit. „Uit vrees voor haar eigen carrière” heeft de verpleegkundige de relatie met een kwetsbare cliënt „maanden stilgehouden.” Zijn terugvallen en het risico dat hij zich dood zou drinken bewogen haar er niet toe hulp te vragen binnen of buiten de instelling.” Pas nadat een familielid van de alcoholist bij de kliniek een klacht had ingediend, zette ze een punt achter de relatie.

De afkickkliniek stelde een intern onderzoek in en de verpleegkundige werd direct op non-actief gezet, ook omdat ze al eerder geschorst was geweest nadat ze het volgens de kliniek had aangelegd met een cliënte. Toen ze voor de onderzoekscommissie moest verschijnen, gaf ze pas in een tweede gesprek openheid van zaken. „Dat strookt allerminst met proactief handelen en inzicht”, aldus de inspectie, die het Maartje ook aanrekent dat ze haar nieuwe werkgever pas een jaar na indiensttreding over haar grensoverschrijdend gedrag heeft geïnformeerd.

Maar die voorstelling van zaken doet geen recht aan de feiten, vinden de verpleegkundige en haar advocaat. Van een eerdere relatie met een cliënte is nooit sprake geweest, zeggen ze. En in het eerste gesprek met de onderzoekscommissie voelde Maartje zich „niet veilig”, omdat ze met een van de leden een arbeidsconflict had gehad. Haar advocaat: „Ze heeft na afloop zelf gevraagd om een nieuw gesprek zonder dat commissielid.”

Waarom maakte u dat niet direct bespreekbaar, vraagt de voorzitter.

Zenuwachtig schuift de verpleegster op haar stoel: „Ik was doodsbenauwd”, bekent ze. „De cultuur was angstig, en ik zat niet lekker in mijn vel.” Maar nu, twee jaar verder, weet ze dat moed de beste verdediging is. Ze is „keihard met zichzelf aan de slag gegaan.” Heeft hulp gezocht bij een psycholoog, een haptonoom ingeschakeld, en is voor zelfonderzoek op reis gegaan. En „toen heb ik ontdekt dat angst nooit leidend mag zijn.”

De advocaat acht „de kans op herhaling heel klein” omdat de huidige werk- en privésituatie van zijn cliënt stabiel is. De verpleegkundige heeft een baan gevonden bij een psychotrauma-expertisecentrum met minder patiëntencontact. Ze heeft collega’s over haar grensoverschrijdende relatie verteld en bespreekt met het team elke vier weken in ‘intervisiegesprekken’ de omgang met en afstand tot patiënten. En om de maand voert ze een evaluatiegesprek met haar leidinggevende „om te anticiperen op kwetsbaarheden.” Maartje, in een smeekbede: „Ik wil deze fijne baan niet verliezen en dat kan alleen als u geen schorsing oplegt. Ik heb ervaren: je kunt niet leren van jezelf als je niet eerlijk en open naar elkaar bent. En echt: ik zou nu niet anders meer willen.”

Zes weken later volstaat het tuchtcollege met een berisping. De klacht over grensoverschrijdend gedrag is bewezen maar de verpleegkundige heeft „stappen gezet die blijk geven van inzicht in de onjuistheid van dit handelen, reflecterend vermogen en de wil om zich te blijven ontwikkelen.” Dat ze tijdens het onderzoek pas in tweede instantie openheid van zaken gaf, „vindt het college invoelbaar”. De inspectie heeft geen beroep aangetekend.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 31 augustus 2020