De raad vergadert in het museum

Gezocht: „Een locatie voor 50-60 mensen, beschikbaar op dinsdagen, bij voorkeur voorzien van wifi én aan de 1,5 meter-eis moet kunnen worden voldaan.”

Dat is de advertentie die de gemeenteraad van Krimpenerwaard onlangs plaatste. De raadszaal is niet coronaproof, want te klein voor 31 raadsleden, wethouders, burgemeester, griffie, publiek en pers, die allemaal afstand moeten houden. En, zoals de meeste gemeenteraden, wil ook die van Krimpenerwaard weer fysiek bijeenkomen.

Eén keer kon de raad terecht in een sporthal in Ouderkerk, de komende tijd stelt buurgemeente Alphen aan den Rijn zijn raadszaal ter beschikking. „Maar we willen toch eigenlijk wel in Krimpenerwaard vergaderen”, zegt Liesbeth Hartog van de griffie.

Meer gemeenteraden waren de afgelopen tijd op zoek naar alternatieve vergaderlocaties. Na maanden van digitaal debatteren willen de meeste raden weer écht bijeenkomen. Want: „Digitaal vergaderen kan best, maar digitaal debatteren bleek ingewikkeld”, vertelt Amrut Sijbolts van de Stadspartij voor Stad en Ommeland, nestor van de Groningse gemeenteraad. „Je moet elkaars lichaamstaal kunnen zien.” De raad is uitgeweken naar cultuurcentrum De Oosterpoort.

„Je mist toch de interactie, het non-verbale”, zegt ook Kees Koudstaal van de Baarnse Onafhankelijke Partij, het langstzittende raadslid. In een zaal op Landgoed Groot Kievitsdal kunnen de raadsleden „elkaar weer in de ogen kijken” en bijkomend voordeel zijn „een lekker glaasje en snack” tijdens de schorsing.

Examenopstelling

In de eerste weken van de lockdown konden raadsvergaderingen nog worden uitgesteld. Toen duidelijk werd dat de crisis lang zou duren, werd begin april met een spoedwet mogelijk gemaakt dat gemeenteraden ook digitaal besluiten konden nemen – wettelijk moesten de volksvertegenwoordigers tot dan toe fysiek bijeen zijn.

Sommige gemeenteraden omarmden het digitale vergaderen. Andere stapten snel weer over op ‘gewone’ vergaderingen. Den Haag bijvoorbeeld gebruikt het immense atrium van het stadhuis als vergaderzaal. De raadsleden zitten er in een soort examenopstelling.

Een dergelijke ruimte is niet in ieder gemeentehuis beschikbaar. Met het zestiende-eeuwse stadhuis in Alkmaar „kan je weinig” als iedereen op anderhalve meter moet blijven, vertelt griffier Lubbo Blaauw. „De eerste keer zaten we in een sportzaal, maar na de zomer was die weer nodig. Nu vergadert de raad in het oude redactiegebouw van het Noord-Hollands Dagblad, dat een grote kantoortuin heeft.”

Groningen had vanwege de verbouwing van het eigen stadhuis het provinciehuis gereserveerd – maar dat bleek niet coronaproof. De Oosterpoort is ook niet ideaal, vertelt Sijbolts. „Je zit met anderhalf meter toch op grote afstand van elkaar.”

Juist na een knetterend debat moet er contact zijn, zegt Walter van Peijpe van de Leidse GroenLinks-fractie, plaatsvervangend voorzitter van de raad. Dat miste hij bij het digitale vergaderen: „We hadden hier een best ingewikkeld onderwerp, dat werd politiek, de wethouder kwam onder druk. Het dreigde uit de hand te lopen. Ik ben ervan overtuigd dat het niet zo snel was ontspoord als we toen echt bijeen waren geweest.”

Insprekers komen één voor één

Ook Leiden gaat weer fysiek vergaderen, in museum Naturalis. De griffie heeft gezocht naar een plek waar ook burgers aanwezig kunnen zijn. De Gemeentewet vereist dat de raad in beginsel in het openbaar vergadert, wat een nóg grotere ruimte nodig maakt. Veel gemeenten lossen dat op door de vergaderingen live te streamen en insprekers één voor één binnen te laten.

Aan al die alternatieven zijn wel kosten verbonden. Baarn betaalt de zaalhuur voor Landgoed Groot Kievitsdal uit de „coronakostenplaats”, zegt een woordvoerder. De Groningse De Oosterpoort is „niet kosteloos”, maar er wordt nog een berekening gemaakt. Ook in Leiden worden er extra kosten gemaakt, waarvan het grootste deel gaat naar het telkens opbouwen en afbreken van de vergaderopstelling in Naturalis. Leiden verwacht dat het uit de coronacompensatiegelden van het Rijk betaald kan worden. Formeel moet dit wel nog door het college geregeld worden. Alkmaar is goedkoop uit: de gemeente kocht het redactiegebouw een paar jaar geleden aan om er woningen van te maken.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 1 september 2020