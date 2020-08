De internationals van Oranje willen een type Koeman

Goedmoedig wijst hij elke flirtpoging af. Hij bondscoach? Dwight Lodeweges weet wel beter. Zittend achter een langwerpige tafel in het bondsgebouw in Zeist, laat de 62-jarige ex-trainer van SC Cambuur, sc Heerenveen en tien andere clubs zich deze dinsdagmiddag niet verleiden tot uitspraken die lekker weglezen op papier, maar die geenszins bij hem passen.

Kijk naar Lodeweges en je ziet een oefenmeester die op zaterdagochtend nog met plezier de mini’s van een dorpsclub zou trainen, genietend van hun spelvreugde en een laagje rijp over de velden. Niet een man die triomfantelijk ’s lands meest eervolle trainersbaan opeist omdat hij tijdelijk van assistent tot interim-bondscoach is gepromoveerd.

Dat hij hier zit, naast aanvoerder Virgil van Dijk, komt door het vertrek van Ronald Koeman, voor wie Lodeweges zo blij was toen de „trein” naar Barcelona passeerde dat het niet bij hem opkwam om teleurgesteld te zijn. „Je weet hoe het werkt in deze wereld. Na twee keer afzeggen was dit voor Ronald de kans om te gaan. We gunnen het hem.”

Lodeweges waakt deze week over Oranje in de Nations League. Vrijdag wacht de wedstrijd tegen Polen, dat zonder de vakantievierende Bayern-spits Robert Lewandowski naar Amsterdam komt. Maandag volgt Italië, eveneens in Amsterdam, waar op last van de UEFA geen publiek welkom is.

‘We started something’, staat er op een groot tv-scherm bij de KNVB. ‘Different dreamers. Same dream.’

De voornaamste mutatie onder die ‘dromers’ is toch vooral het vertrek van Koeman, ten opzichte van de laatste interland van Oranje in november 2019. De wereld zag er anders uit en Koeman was vastberaden om met zijn in topvorm verkerende elftal aan het EK deel te nemen, wat hij in juli 2020 nog herhaalde bij Studio Sport. „Ik ga niet weg voor het EK.”

Dat hij nu toch voor zichzelf heeft gekozen, door bij zijn oude liefde FC Barcelona aan de slag te gaan, verwijten de spelers hem niet. Van Dijk: „Dit is zijn grote droom. En in deze tijd waarin we leven, met corona en alle onzekerheid, en een EK dat ook onzeker is, kan ik begrijpen dat hij deze kans grijpt. Jammer voor ons, een jaar voor het eventuele EK, maar wie je het in de selectie ook zou vragen, niemand zal teleurgesteld zijn. We hopen dat hij het goed doet.”

De ideale man?

Wat rest is de vraag wie het straks overneemt, wanneer bondsbaas Eric Gudde en technisch directeur Nico-Jan Hoogma de ideale man uit de lijst met kanshebbers hebben gevist. Gullit? Rijkaard? Cocu? Frank de Boer? Bosz? Een buitenlander? Of toch die ene trainer die wel zo vatbaar lijkt te zijn voor enig geflirt met de KNVB, ook al beloofde Louis van Gaal zijn Truus al meermaals dat hij nu echt van zijn pensioen ging genieten.

Van Gaal lijkt te willen. Althans, op basis van het gegeven dat hij niet op voorhand ‘nee’ zegt – wat in de voetbalwereld doorgaans als een open sollicitatie kan worden aangemerkt. Maar zo enthousiast als de media Van Gaals citaten oppikte, zo lauw reageerde Van Dijk op diens mogelijke derde termijn als bondscoach.

„Ik heb nog nooit met hem gewerkt”, aldus de verdediger, naast aanvoerder ook lid van de spelersraad. „Ik kan er weinig over zeggen. Uiteindelijk maakt directie de keuze. Ik heb zijn naam niet genoemd. Heb geen ervaring met hem. Hij heeft veel betekend voor het Nederlandse voetbal. Logisch dat zijn naam in de media genoemd.”

Het klonk alsof Nederlands grootste speler niet staat te springen om te werken met Nederlands grootste trainer. Van Dijk wilde niet zeggen welke namen er in de spelersraad voorbij zijn gekomen toen dit groepje internationals „luchtig” over de nabije toekomst filosofeerde.

Onder Koeman klopte het

In feite zoeken ze een nieuwe Koeman. Die gaf het Nederlands elftal nieuwe energie en bracht de spelers volgens Van Dijk dichter bijeen door niet meer in Hotel Huis ter Duin te verzamelen, maar in een hotel naast de KNVB, waar de spelers dichter op elkaar zitten, in een eigen vleugel vol spellen en gemak. Van Dijk: „Koeman had het vertrouwen van iedereen. Het klopte gewoon. Ik vind dat de volgende periode duidelijk moet zijn hoe we verdergaan. Die beslissing is aan de directie.”

In dat geval moet er voor oktober duidelijkheid zijn, aangezien Oranje dan tegen Mexico oefent. Lodeweges wordt dat niet, weet hij zelf. Voor hem is dit een „leuk klusje” op tijdelijke basis. Het werk dat hij normaal doet, het analyseren van opponenten en het voorbereiden van de training, moet hij nu aan anderen overlaten. „Dat vind ik het leukste werk.”