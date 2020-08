Recordkrimp omzet zakelijke dienstverlening tweede kwartaal

De omzet die is gemaakt in de sector zakelijke dienstverlening, is in het tweede kwartaal met 18,5 procent afgenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag. De sterkste daling was te merken in de reclame- en reisbranche.

Het is de grootste omzetkrimp in de zakelijke dienstverlening die tot nog toe is gemeten. Het vorige dieptepunt was in het vierde kwartaal 2009, na de kredietcrisis, met een daling van 7,6 procent.

De daling in de reisbranche was 89,2 procent. In het eerste kwartaal was er in de reisbranche ook al een daling van 19,2 procent. Alleen de rechtskundige dienstverlening zag omzetgroei, van 2 procent. Dit is echter wel lager dan in voorgaande kwartalen.

Het algehele ondernemersvertrouwen binnen de zakelijke dienstverlening is nog steeds negatief. Hierbij wordt het aantal ondernemers die positief is over het ondernemersklimaat afgezet tegen het aantal dat het negatief inziet. Er is wel verbetering merkbaar: de score waarin dit wordt bijgehouden is van het tweede naar het derde kwartaal toegenomen van -40,3 tot -25,3.